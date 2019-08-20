Шотландец упал на свадьбе и забыл невесту

Шотландии мужчина оказался в коме после падения во время свадебной церемонии. Об этом сообщает Scottish Daily Record.

Отмечается, что несчастное падение случилось с Крисом Мэллоном, когда мужчина помогал портье нести подарки в номер для новобрачных. Он оступился и упал в проем, высота падения составила почти четыре метра.

Шотландец получил переломы черепа, спины, кистей рук и плеч, ушибы, а также травмировал сердце и легкие. Врачи сравнили полученные им травмы с состоянием выжившего после автокатастрофы. В рамках лечения мужчина также перенес пневмонию.

После того, как он пришел в сознание оказалось, что Мэллон частично потерял память и не помнил прошедшего торжества бракосочетания. Однако после того, как его супруга начала напевать свадебную песню, к нему вернулись некоторые воспоминания.

Несмотря на прогнозы врачей, спустя месяц мужчина вернулся домой. Он оглох на левое ухо, потерял обоняние и перестал чувствовать вкус еды.