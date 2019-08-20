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Шотландец упал на свадьбе и забыл невесту 

Газета.Ru + ещё 3 14 часов назад
Фото: Depositphotos
В Шотландии мужчина оказался в коме после падения во время свадебной церемонии. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
Отмечается, что несчастное падение случилось с Крисом Мэллоном, когда мужчина помогал портье нести подарки в номер для новобрачных. Он оступился и упал в проем, высота падения составила почти четыре метра.
Шотландец получил переломы черепа, спины, кистей рук и плеч, ушибы, а также травмировал сердце и легкие. Врачи сравнили полученные им травмы с состоянием выжившего после автокатастрофы. В рамках лечения мужчина также перенес пневмонию.
После того, как он пришел в сознание оказалось, что Мэллон частично потерял память и не помнил прошедшего торжества бракосочетания. Однако после того, как его супруга начала напевать свадебную песню, к нему вернулись некоторые воспоминания.
Несмотря на прогнозы врачей, спустя месяц мужчина вернулся домой. Он оглох на левое ухо, потерял обоняние и перестал чувствовать вкус еды.
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