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Расследовавшая работу российских наемников журналистка пожаловалась на угрозы 

Lenta.ru + ещё 1 35 минут назад
Фото: Lenta.ru
Журналистка CNN Кларисса Уорд, опубликовавшая расследование о деятельности российских специалистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), пожаловалась на угрозы. Об этом стало известно Associated Press.
По ее словам, во время съемок репортажа за ней следили четверо мужчин и снимали ее на камеру. Они обвиняли ее в том, что она якобы предлагала вознаграждение людям в ЦАР, чтобы те на камеру отзывались негативно о России.
Такое внимание к ее расследованию привело журналистку к выводу, что ее работа заставила «некоторых обладающих властью людей почувствовать себя некомфортно». В то же время она призналась, что в этой обстановке она чувствовала себя «не в своей тарелке».
13 августа журналисты CNN обнародовали расследование о работе российских наемников. Телеканал отмечает, что на улицах ЦАР висят плакаты с пророссийскими лозунгами, а местное радио транслирует российскую музыку и уроки русского языка. Спонсирует все это якобы российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого также называют «поваром Путина», через компанию Lobaye Invest.
Журналисты утверждают, что миллиардер также финансирует тренировки военными специалистами местных солдат. В материале отмечается, что один из российских бойцов согласился на условиях анонимности пообщаться с журналистами. По его словам, за работу ему платит так называемая частная военная компания (ЧВК) Вагнера, которую связывают с Пригожиным.
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Другое , Евгений Пригожин , CNN , Associated Press , ЦАР
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