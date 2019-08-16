Расследовавшая работу российских наемников журналистка пожаловалась на угрозы

Журналистка CNN Кларисса Уорд, опубликовавшая расследование о деятельности российских специалистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), пожаловалась на угрозы. Об этом стало известно Associated Press.

По ее словам, во время съемок репортажа за ней следили четверо мужчин и снимали ее на камеру. Они обвиняли ее в том, что она якобы предлагала вознаграждение людям в ЦАР, чтобы те на камеру отзывались негативно о России

Такое внимание к ее расследованию привело журналистку к выводу, что ее работа заставила «некоторых обладающих властью людей почувствовать себя некомфортно». В то же время она призналась, что в этой обстановке она чувствовала себя «не в своей тарелке».

13 августа журналисты CNN обнародовали расследование о работе российских наемников. Телеканал отмечает, что на улицах ЦАР висят плакаты с пророссийскими лозунгами, а местное радио транслирует российскую музыку и уроки русского языка. Спонсирует все это якобы российский бизнесмен Евгений Пригожин , которого также называют «поваром Путина», через компанию Lobaye Invest.

Журналисты утверждают, что миллиардер также финансирует тренировки военными специалистами местных солдат. В материале отмечается, что один из российских бойцов согласился на условиях анонимности пообщаться с журналистами. По его словам, за работу ему платит так называемая частная военная компания (ЧВК) Вагнера, которую связывают с Пригожиным.