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Попытки рубля укрепиться не увенчались успехом 

Вести Экономика 40 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 15 августа — «Вести. Экономика» Курс рубля в четверг ослабляется до значений вблизи 66,2 после попыток сдержанной коррекции в сторону укрепления валюты до уровней 65,6-65,7.
Рынкам не удалось удержать хрупкий оптимизм от надежд на деэскалацию торговой напряженности США и Китая. Также, на наш взгляд, склонность к панике в середине недели могла быть простимулирована активным обсуждением формирования отрицательного спрэда в доходностях 10-ти и 2-летних UST в информационном поле. Более того хотим заметить, что текущие понижательные движения рынков, по нашим оценкам, все еще далеки от «трагических» распродаж.
Пока в настроениях сохраняется тревожность, рыночные движения будут характеризоваться повышенной волатильностью, рисковые активы могут предпринять несколько попыток для отскока. Однако с учетом наших предположений о том, что в перспективе до конца августа— сентября негатив на рынках может усилиться, понижательные движения котировок рисковых активов, включая валюты ЕМ и рубль в частности, могут значительно увеличить свою амплитуду.
В ближайшие дни мы, вероятно, продолжим относиться к попыткам восстановления аппетитов к риску с повышенной долей недоверия. Сохраняем наши прогнозы в отношении рубля и ожидаем движения валюты в диапазоне 65-66,5 в ближайшее время.
Антон Покатович,
главный аналитик «БКС Премьер»
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Другое , Антон Покатович , Китай , Москва , США
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