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Мадонна показала идеальный шпагат в сетчатых чулках и лежа на спине 

Клео.Ру + ещё 3 15 августа 2019
Фото: Клео.Ру
Все мы давно привыкли к тому, что Анастасия Волочкова регулярно балует нас демонстрацией своего фирменного шпагата. Последовать ее примеру решила и популярная западная исполнительница Мадонна, показавшая фанатам, что в 60 лет тоже можно иметь идеальную растяжку.
В настоящее время Мадонна активно готовится к концертному туру в поддержку своего 14 альбома «Madame X», который должен пройти в самое ближайшее время. И надо сказать, что артистка подошла к вышеуказанному мероприятию со всей серьезностью, решив удивить публику сложными хореографическими номерами. Для этого она наняла персонального тренера, Николь Винхоффер, которая разработала для нее индивидуальную методику тренировок, включающую в себя элементы пилатеса, классического балета, йоги, калланетики и даже восточных единоборств.
Практически ежедневно в своем микроблоге исполнительница публикует отчет о работе, которую ей приходится проделывать каждый день, чтобы добиться желаемых результатов. Ее тренировки длятся по 5-7 часов в день, так что она не позволяет себе расслабиться даже на выходных. Результатом такого упорства стал продемонстрированный Мадонной шпагат. Певица сделала его лежа на спине, и не отрывая взгляда от телефона. Этот «трюк» показал поклонникам, что их любимица, несмотря на возраст, находится в прекрасной физической форме, которой могут похвастаться далеко не все.
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Madame ❌ prepares for the. day… 🎼💃🏻💅🏻👠#rehearsals #madamex
Публикация от Madonna (@madonna)
14 Авг 2019 в 12:30 PDT Отдельно стоит обратить внимание и на тренировочный костюм певицы. Так, в момент исполнения растяжки на ней оказались лишь чулки в сеточку, черные мини-шорты, и шелковая блуза с вышивкой в бельевом стиле. Такой наряд, вкупе с необычной позицией, придал дополнительную пикантность шпагату Мадонны. Фанатов же увиденное привело в полный восторг. А ее русскоязычные поклонники уверены, что по мастерству она превзошла даже Анастасию Волочкову.
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Другое , Анастасия Волочкова , Мадонна
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