В Кремле прокомментировали действия силовиков на митингах

МОСКВА , 13 авг — РИА Новости. Несоразмерное применение силы правоохранителями абсолютно недопустимо, но жесткие действия для пресечения беспорядков оправданы, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя применение силы правоохранителями в ходе акций в столице.

"Мы считаем, первое — абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти. И считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков. В случае появления каких-то судебных исков мы считаем, что эти иски должны расследоваться необходимым образом и затем должны рассматриваться в суде", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о действиях полиции во время несанкционированных акций в Москве.