В Кремле прокомментировали действия силовиков на митингах 

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Несоразмерное применение силы правоохранителями абсолютно недопустимо, но жесткие действия для пресечения беспорядков оправданы, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя применение силы правоохранителями в ходе акций в столице.
"Мы считаем, первое — абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти. И считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков. В случае появления каких-то судебных исков мы считаем, что эти иски должны расследоваться необходимым образом и затем должны рассматриваться в суде", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о действиях полиции во время несанкционированных акций в Москве.
В субботу 10 августа на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг оппозиции. Среди заявителей — незарегистрированный кандидат в МГД, член партии «Яблоко» Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, в нем приняли участие порядка 20 тысяч человек, а также что полицейские в субботу задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга в центре Москвы.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.