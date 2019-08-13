Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле прокомментировали действия силовиков на митингах 

РИА Новости + ещё 22 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Несоразмерное применение силы правоохранителями абсолютно недопустимо, но жесткие действия для пресечения беспорядков оправданы, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя применение силы правоохранителями в ходе акций в столице.
"Мы считаем, первое — абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти. И считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков. В случае появления каких-то судебных исков мы считаем, что эти иски должны расследоваться необходимым образом и затем должны рассматриваться в суде", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о действиях полиции во время несанкционированных акций в Москве.
В субботу 10 августа на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг оппозиции. Среди заявителей — незарегистрированный кандидат в МГД, член партии «Яблоко» Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, в нем приняли участие порядка 20 тысяч человек, а также что полицейские в субботу задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга в центре Москвы.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
Последние новости
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области В Сети раскритиковали подружек невесты за неуместные платья Россиянка пыталась пересечь границу с Китаем в кроссовках, полных золота
Комментарии
Другое , Геннадий Гудков , Дмитрий Клочков , Дмитрий Песков , Елена Русакова , Партия "Яблоко" , Мосгордума , СКР , МВД , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Такая нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского10
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу252
Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса30
Украина заподозрила Россию в подготовке ядерных ударов120
Москвичей возмутила Лопырева в соцрекламе3
Видео
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
02:27
Такая нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского
Политика
00:43
Москвичей возмутила Лопырева в соцрекламе
Новости Москвы
03:20
Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса
Наука и техника
05:03
Кремль ответил Трампу о ракетных разработках
Политика
00:34
Появилось видео с места взрыва в доме в Москве
Происшествия
02:44
Украина заподозрила Россию в подготовке ядерных ударов
Армия В мире
00:57
Крымский мост побил новый рекорд
Общество
00:06
ЧП в центре Москвы: столб воды достигает 10 метров
Происшествия
01:27
ЧП в Северодвинске: Кремль прокомментировал данные о радиации
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение