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ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота 

Российская Газета + ещё 29 8 часов назад
Фото: Российская Газета
Власти Киргизии обвинили бывшего президента Алмазбека Атамбаева в подготовке государственного переворота в стране. Об этом во время пресс-конференции во вторник заявил глава киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Орозбек Опумбаев.
По его словам, во время операции по задержанию экс-глава республики намеренно использовал женщин и детей как защиту, чтобы впоследствии представить информацию о ранении мирных граждан как повод для свержения власти.
Опумбаев также отметил, что Атамбаев явно готовился к штурму своей резиденции, где было найдено большое количество снайперских винтовок, пистолетов, ружей и прочего оружия. Кроме того, третий этаж дома был специально укреплен для нужд обороны дзотами и боевыми точками.
Глава ГКНБ, слова которого цитирует агентство ТАСС, рассказал, что погибший про штурме здания боец спецназа был убит из оружия, найденного в резиденции бывшего главы государства. «Боец был застрелен из оружия, которое находилось в доме Атамбаева. В его доме впоследствии было обнаружено большое количество различного оружия, в том числе винтовка СВД. Атамбаев признался, что во время задержания он шесть раз стрелял в моих ребят», — сообщил Опумбаев.
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Другое , Алмазбек Атамбаев , ИТАР-ТАСС , Кыргызстан
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