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Украинских бомжей отправят в баню ради приезжих 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Мэр Львова Андрей Садовый поручил своим подчиненным создать условия для еженедельного купания бездомных, чтобы они не отпугивали своим внешним видом туристов и местных жителей. Об этом сообщает УНИАН.
«На улицах города есть такая нетипичная ситуация, когда на скамейках, особенно утром, отдыхают люди, которым негде жить Я бы хотел, чтобы вы продумали возможность для этих людей регулярно — хотя бы раз или дважды в неделю посещать баню или другие учреждения, где они могли бы помыться, чтобы бездомные были в адекватном виде», — сказал Садовый на заседании исполнительного комитета.
Он добавил, что за помощью с этим вопросом можно обратиться к частному сектору или отелям, которые имеют SPA.
Ранее, в июне, президент Украины Владимир Зеленский назвал местных жительниц туристическим брендом страны. Эти слова позже раскритиковали сами украинки — в соцсетях они запустили флешмоб #Ятобінебренд («Я тебе не бренд») и потребовали извинений от главы государства.
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Другое , Владимир Зеленский , Андрей Садовый , Львов
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