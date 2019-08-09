Украинских бомжей отправят в баню ради приезжих

Мэр Львова Андрей Садовый поручил своим подчиненным создать условия для еженедельного купания бездомных, чтобы они не отпугивали своим внешним видом туристов и местных жителей. Об этом сообщает УНИАН.

«На улицах города есть такая нетипичная ситуация, когда на скамейках, особенно утром, отдыхают люди, которым негде жить Я бы хотел, чтобы вы продумали возможность для этих людей регулярно — хотя бы раз или дважды в неделю посещать баню или другие учреждения, где они могли бы помыться, чтобы бездомные были в адекватном виде», — сказал Садовый на заседании исполнительного комитета.

Он добавил, что за помощью с этим вопросом можно обратиться к частному сектору или отелям, которые имеют SPA.