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Игнатова отозвала жалобу в ЦИК на отказ в регистрации кандидатом в МГД 

РИА Новости + ещё 17 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Екатерина Игнатова отозвала свою жалобу в Центризбирком на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать в удовлетворении жалобы Игнатовой.
"Незарегистрированный кандидат Екатерина Игнатова написала заявление, что она отзывает свою жалобу и просит ЦИК прекратить дальнейшее рассмотрение. Она согласилась, что наша аргументация её убедила", — сказала Памфилова в ходе заседания рабочей группы по рассмотрению жалоб кандидатов.
Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
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Другое , Екатерина Игнатова , Элла Памфилова , Мосгордума , Центризбирком России , РИА Новости , Москва
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