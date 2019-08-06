Игнатова отозвала жалобу в ЦИК на отказ в регистрации кандидатом в МГД

Ранее рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать в удовлетворении жалобы Игнатовой.

"Незарегистрированный кандидат Екатерина Игнатова написала заявление, что она отзывает свою жалобу и просит ЦИК прекратить дальнейшее рассмотрение. Она согласилась, что наша аргументация её убедила", — сказала Памфилова в ходе заседания рабочей группы по рассмотрению жалоб кандидатов.

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.