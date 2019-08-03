Эксперт спрогнозировал влияние новых санкций США по «делу Скрипалей» на курс рубля

Евгений Кошелев. МОСКВА , 3 августа. /ТАСС/. Рубль может потерять еще 1-1,5% к доллару США на торгах в понедельник после введения запрета на участие американских банков в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга, считает главный аналитик Росбанка

В пятницу к закрытию торгов на Московской бирже курс доллара увеличился на 1,22% — до 65,143 рубля, курс евро — на 1,45%, до 72,368 рубля.

"Вероятно, понедельник будет нервным из-за ситуации с нерублевым госдолгом. По нефти ожиданий нет, едва ли рынки увидят влияние ситуации на нее, однако рубль может потерять еще 1-1,5%", — сказал он.

По его словам, ОФЗ могут вырасти в доходности до 15 б. п. «ОФЗ на 5 лет могут открыться на уровне 7,30-7,35% и ОФЗ на 10 лет — 7,50-7,55%», — пояснил аналитик.

Кошелев добавил, что негативным фактором для экономики России в связи с запретом является возможный рост недоверия к рублевому долгу, так называемый репутационный шок.