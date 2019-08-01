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В Москве поселились гигантские слизни 

Мир24 2 часа назад
Соседями привычных голубей в Москве этим летом стали гигантские слизни. Самый крупный из найденных — 18 сантиметров в длину. Оранжевые, коричнево-красные, они привлекают внимание на дорожках парков, особенно много их на севере столицы, передает телеканал «МИР 24». Брюхоногие моллюски плодовиты и прожорливы. Но прямой угрозы человеку не несут, если не брать в руки и соблюдать простые правила гигиены. Скорее всего, их привезли из Португалии, Испании или Центральной Европы вместе с рулонными газонами или кустами для благоустройства города. Эти слизни, уверяют эксперты, не переживут московскую зиму. Все они погибнут от морозов и реагентов.
«Они расселяются на севере Москвы, в центре их раньше не находили, так как обстановка для них не очень комфортная. То сухо, то влажно, то реагенты, еды не так много», — отметил пресс-секретарь зоологического музея МГУ им. Ломоносова, зоолог Илья Гомыранов.
Слизень — та же улитка, только без раковины. Он припеваючи живет там, где нет кротов, лягушек, птиц, и есть влага, зелень, коренья.
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