Кучерена напомнил об ответственности за нарушения в ходе акций

МОСКВА , 1 авг — РИА Новости. Глава Общественного совета при МВД , адвокат Анатолий Кучерена призвал граждан, которые планируют принять участие в акции 3 августа в Москве, проверить, согласована ли она с властями, и не забывать об ответственности за нарушение законодательства.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму , заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Переговоры закончились безрезультатно, заявка была отозвана. Позже, по словам незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, члена партии «Яблоко» Елены Русаковой , группа муниципальных депутатов подготовила обращение к правительству Москвы с просьбой согласовать пикеты и обеспечить безопасность этой акции 3 августа. Ранее она же рассказала, что подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа на тему исполнения законодательства о выборах.

"Как юрист, должен сказать, что к этим вопросам (участие в массовых акциях) надо относиться предельно аккуратно. Потому что когда мы говорим о массовых беспорядках, то правоохранительные органы проводят проверку всех фактов… и не дай бог, чтобы кто-то попал под уголовную ответственность, так как тут речь может идти и о 30-й статье УК (приготовление или покушение на преступление), 212-й статья (массовые беспорядки)", — сказал он РИА Новости.

По его словам, для того, чтобы избежать случаев, когда человек может оказаться в трудной жизненной ситуации, каждый гражданин, участвующий в каких-то массовых мероприятиях, должен понимать, не нарушает ли акция общественный порядок, есть ли разрешение на ее проведение и прочее.

Кучерена добавил, что Общественный совет при МВД всегда осуществляет контроль за проведением подобных мероприятий. «Конечно, наши представители 3-го числа тоже будут на местах, мы будем осуществлять контроль за проведением мероприятия, следить, не нарушается ли общественный порядок, как правоохранительные органы работают. Это наша задача», — отметил он.

Статья 212 УК РФ «Массовые беспорядки» подразумевает ответственность за организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти. Подготовка лица для организации таких массовых беспорядков или участия в них наказываются лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. Данная статья также регулирует такие отношения, которые призваны не допустить перерастание санкционированных или несанкционированных публичных мероприятий в массовые беспорядки.