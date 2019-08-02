Безос продал акции на 1,8 миллиарда долларов на свою лунную программу

Согласно нормативным документам компании, генеральный директор Amazon продал около 960 тысяч акций, каждая из которых стоит около 1900 долларов. Акции Amazon (AMZN) выросли на 25 процентов за год.

По данным Bloomberg Billionaires Index, Безос остается самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивается в 117 миллиардов долларов, и он примерно на 13 миллиардов долларов опережает Билла Гейтса

Безос сказал, что он продает акции на сумму в среднем около одного миллиарда долларов в год для финансирования своей космической компании Blue Origin. Он возлагает большие надежды на этот проект. Безос представил новый ракетный двигатель и макет лунного корабля, который будет использоваться для перевозки грузов на орбиту в мае будущего года. Миллиардер также сказал, что хочет построить гигантские орбитальные структуры, которые могли бы содержать автономные космические колонии.

Напомним, что на днях в рамках самого дорогого бракоразводного процесса в истории Джефф Безос передал четверть своих акций Amazon своей бывшей жене Маккензи Безос. Таким образом, она стала третьей самой богатой женщиной в мире. Маккензи Безос, которой сейчас принадлежит 19,7 миллиона акций одной из самых ценных компаний в мире (в рыночной капитализации), имеет состояние в 36,8 миллиарда долларов. Маккензи Безос — литератор, учившийся у американского автора Тони Моррисона Принстонском университете . Она написала два романа, «Испытание Лютера Олбрайта» и «Ловушки». Писательница вышла замуж за Джеффа Безоса в 1993 году.