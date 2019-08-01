В российских селах построят модульные ФАПы

В селах Башмаковского района Пензенской области началось создание новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

«Сформировать сеть медицинских организаций первичного звена и обеспечить оптимальную доступность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для населения — главная задача регионального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, отмечается, что в 2019 году в девяти районах области создадут и заменят еще двенадцать ФАПов и здравпунктов.

Строительство ФАПов в Башмаковском районе планируется завершить к концу августа.