Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В российских селах построят модульные ФАПы 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В селах Башмаковского района Пензенской области началось создание новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.
«Сформировать сеть медицинских организаций первичного звена и обеспечить оптимальную доступность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для населения — главная задача регионального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, отмечается, что в 2019 году в девяти районах области создадут и заменят еще двенадцать ФАПов и здравпунктов.
Строительство ФАПов в Башмаковском районе планируется завершить к концу августа.
В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Последние новости
«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в Москве В Москве разрушат миф о чашке Сталина
Комментарии
Другое , Татьяна Голикова , Вероника Скворцова , Пензенская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это дауншифтинг»: Журналист онемел перед Захаровой7
Пожары в Сибири: Роскосмос показал фото с орбиты5
В США испытают программируемые снаряды3
Главного архитектора Москвы затравили в соцсетях14
Соловьев рассказал о доверии к нему россиян84
Видео
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Дым от пожаров в Сибири накрыл Канаду и США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение