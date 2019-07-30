Оппозиция наметила новый митинг в Москве на 10 августа

Штабы оппозиционных кандидатов в Мосгордуму договорились подать заявку на новый митинг за честные выборы на субботу, 10 августа.

Геннадий Гудков пояснил, что кандидаты «не хотели бы подвергать своих сторонников насилию, поэтому рассматривают вариант мирного митинга». Гудков отметил, что сам он на митинг 10 августа не придет, поскольку находится с семьей за границей. Значительной части оппозиционных кандидатов в этот день также на акции не будет, поскольку они отбывают административный арест за организацию несогласованной акции.

Напомним, из 426 кандидатов в депутаты Мосгордумы, подавших документы для регистрации, Мосгоризбирком зарегистрировал лишь 233 человека. Отказ в регистрации получили 57 человек, остальные сошли с предвыборной гонки сами.

20 июля в Москве на разрешенном властями митинге на проспекте Сахарова не прошедшие регистрацию кандидаты в депутаты Мосгордумы призвали москвичей выйти 27 июля к зданию мэрии Москвы . В мэрии акцию не согласовали. Несмотря на запрет властей, несанкционированная акция 27 июля в центре столицы состоялась и поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека, из них более 600 — иногородние граждане.

Как сообщал «Ридус», на акции 27 июля несколько полицейских и росгвардейцев пострадали от распыления газа. Кроме того, на Большой Дмитровке митингующие перекрыли движение автомобилей и бросали взрывпакеты. В отношении участников беспорядков СКР завел три уголовных дела. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал случившееся «заранее спланированными и хорошо подготовленными массовыми беспорядками» и поблагодарил правоохранителей за выполнение своего долга.