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UTair предложила банкам новый вариант реструктуризации долгов 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: News.ru
Авиакомпания UTair направила банкам очередное предложение о реструктуризации своих кредитов на сумму 56,5 млрд рублей. На этот раз руководство компании просит разбить семилетний кредит на две части в соотношении 40 на 60.
При этом часть в 40% кредита UTair хочет продлить на 35 лет со ставкой 0,01%, а 60% — на 10 лет под 7,5% годовых. Взамен компания предлагает банкам повысить кредитную ставку до 9% с 0,01% после достижения определенных уровней отношения долга к доналоговой прибыли, пишет РБК.
Что касается второй части семилетнего кредита, авиакомпания видит два варианта развития событий: с амортизацией со второго года и амортизацией в конце срока выплат. В первом варианте, по плану UTair, будет накапливаться амортизация 7,5% основного долга при процентной ставке 0,01%. Погашение самого тела долга при этом произойдёт в последние три года.
При втором варианте перевозчик сразу будет обслуживать долг под 7,5% годовых, а амортизация предусмотрена в последние два года. Предложенный 35-летний срок можно и сократить, соотношение 40 к 60 — изменить в более удобную для кредиторов сторону, но только при увеличении срока выплат с 10 до 15 лет.
Ранее News.ru сообщал, что руководство Сбербанка обсудило ситуацию с долгом авиакомпании UTair. Перспективы урегулирования проблемы вызывают оптимизм, заявил заместитель председателя правления финансовой организации Анатолий Попов.
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Другое , Кредиты , Анатолий Попов , Сбербанк России , ЮТэйр
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