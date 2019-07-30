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Лобода снялась с портретом Линдеманна и отправилась на концерт Rammstein 

Lenta.ru + ещё 51 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Украинскую певицу Светлану Лободу, которой приписывают роман с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном, заметили на концерте группы в Москве. Видео опубликовано в Telegram-канале «Только никому».
«На концерте Rammstein в ложу Тилля пришла Лобода с дочерью. Пришла из-за кулис с его охранниками. Весь вечер певицу сопровождал менеджер Тилля — Анар. Ушла за две песни, в сопровождении охраны, судя по всему, обратно к Линдеманну», — говорится в посте.
Перед мероприятием артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором она сидит на унитазе в одном белом полотенце. Перед ней лежит портрет Линдеманна. Лобода отметила в посте, что находится на стадионе «Лужники» — именно там проходил концерт Rammstein.
Лобода отрицает близкую связь с 56-летним Линдеманном, с которым она познакомилась летом 2017 года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Когда в мае 2018 года у нее родилась дочь, издание StarHit со ссылкой на родственников звезды сообщало, что отцом ребенка является немецкий музыкант.
Весной 2019 года Линдеманн дал интервью, в котором признался, что о его романе с Лободой пишут часто, однако это «тайна двух людей». Музыкант добавил, что он настоящий джентльмен, поэтому не будет комментировать возможные романтические отношения с артисткой.
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Другое , Светлана Лобода , Москва
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