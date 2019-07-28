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Катя Гордон сняла на видео свое увечье 

Russianshowbiz.info 14 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
На днях Екатерина Гордон рассказала своим читателям в соцсетях что в результате перенесённой операции у нее остался шрам на животе, и она его стесняется.
Теперь же знаменитость перешла к следующему шагу и показала своё увечье подписчикам, опубликовав короткое видео в Инстаграм, на котором чётко виден большой шрам.
Катя считает, что тело — «штука временная» и вторичная по отношению к Духу. По мнению Гордон, чрезмерно заниматься телом не стоит, но все же некоторая забота необходима.
Поклонники Гордон сразу же принялись осыпать ее фигуру комплиментами, но порекомендовали избавиться от шрама, обратившись к специалистам.
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Другое , Катя Гордон , Екатерина Гордон
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