Фестиваль исторической реконструкции прошел в Ельце

В Ельце прошел гостевой день фестиваля исторической реконструкции «Елецкий набат — 2019», посвященного 400-летию обороны города от гетмана Сагайдачного, сообщает администрация города Ельца

На фестиваль приехали 10 клубов реконструкции из разных регионов России , среди которых были и елецкие «Стрелецкие женки», а также местный конно-спортивный клуб «Кристалл». В рамках фестиваля более 60 участников-реконструкторов воссоздали одну из самых страшных страниц истории Ельца — кровопролитное сражение 1618 года. Тогда ценой своих жизней елецким стрельцам удалось ослабить и задержать неприятеля, продвигающегося к Москве . В результате гетман Сагайдачный опоздал с остатками своей армии на помощь полякам, которые осаждали российскую столицу, и враг ее не взял.

Воссоздать битву под Ельцом помогли пиротехнические спецэффекты, пушечные залпы, красочные костюмы стрельцов, мушкеты и пищали, в точности повторяющие огнестрельное оружие 17 века, сообщает «ЛипецкМедиа».

Также на фестивале «Елецкий набат — 2019» были представлены: тренировки и состязания пеших, артиллерийских и конных подразделений, продемонстрированы исторические ружейные приемы и строевые навыки, тактическое маневрирование. Посетители фестиваля также могли ознакомиться с жизнью солдат в походных лагерях русских, европейских и казачьих армий.

На фестивале работала ярмарка народных промыслов и изделий ручной работы. Ельчане и гости города смогли поучаствовать в интересных мастер-классах по ткачеству, по обращению с пикой, а также пострелять из лука. Кроме того, целая очередь выстроилась из желающих попробовать себя в роли пушкарей. Любители истории могли больше узнать об эпохе Смутного времен, задать вопросы организаторам фестиваля и реконструкторам со стажем из клубов России.

Организатором фестиваля выступил елецкий военно-исторический клуб «Наследие» при поддержке администрации города Елец.