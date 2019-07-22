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Фестиваль исторической реконструкции прошел в Ельце 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Ельце прошел гостевой день фестиваля исторической реконструкции «Елецкий набат — 2019», посвященного 400-летию обороны города от гетмана Сагайдачного, сообщает администрация города Ельца.
На фестиваль приехали 10 клубов реконструкции из разных регионов России, среди которых были и елецкие «Стрелецкие женки», а также местный конно-спортивный клуб «Кристалл». В рамках фестиваля более 60 участников-реконструкторов воссоздали одну из самых страшных страниц истории Ельца — кровопролитное сражение 1618 года. Тогда ценой своих жизней елецким стрельцам удалось ослабить и задержать неприятеля, продвигающегося к Москве. В результате гетман Сагайдачный опоздал с остатками своей армии на помощь полякам, которые осаждали российскую столицу, и враг ее не взял.
Воссоздать битву под Ельцом помогли пиротехнические спецэффекты, пушечные залпы, красочные костюмы стрельцов, мушкеты и пищали, в точности повторяющие огнестрельное оружие 17 века, сообщает «ЛипецкМедиа».
Также на фестивале «Елецкий набат — 2019» были представлены: тренировки и состязания пеших, артиллерийских и конных подразделений, продемонстрированы исторические ружейные приемы и строевые навыки, тактическое маневрирование. Посетители фестиваля также могли ознакомиться с жизнью солдат в походных лагерях русских, европейских и казачьих армий.
На фестивале работала ярмарка народных промыслов и изделий ручной работы. Ельчане и гости города смогли поучаствовать в интересных мастер-классах по ткачеству, по обращению с пикой, а также пострелять из лука. Кроме того, целая очередь выстроилась из желающих попробовать себя в роли пушкарей. Любители истории могли больше узнать об эпохе Смутного времен, задать вопросы организаторам фестиваля и реконструкторам со стажем из клубов России.
Организатором фестиваля выступил елецкий военно-исторический клуб «Наследие» при поддержке администрации города Елец.
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Другое , Lipetskmedia.ru , Елец , Москва
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