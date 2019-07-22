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Время, вперед! На ВДНХ откроется выставка о часах 

Ревизор.ru 4 часа назад
Фото: Ревизор.ru
23 июля, специально к юбилею ВДНХ, в павильоне "Космос" откроется выставка "Время и космос". Экспозиция из 120 уникальных экспонатов, собранных из фондов Политехнического музея, московского Музея космонавтики и частных коллекций, расскажет о времени и механизмах для его измерения, а также позволит увидеть часы Юрия Гагарина и других покорителей космоса.
Выставочное пространство, расположившееся в просторном зале слева от основной экспозиции центра "Космонавтика и авиация", выполнено в виде огромного часового механизма и разделено на семь тематических зон. Раздел "Измерение времени" расскажет об эволюции этого процесса — начиная от маятникового механизма Галилея, изобретенного почти 400 лет назад. Здесь будут представлены такие экспонаты, как складные экваториальные солнечные часы, башенный часовой механизм с боем, часы настольные "Указатель часов всего земного шара" и многие другие. О том, как выглядят специальные часы для кораблей и самолетов, расскажет раздел "Часы как приборы". А в зоне "Часы как принадлежность" собрана целая коллекция экспонатов, которая расскажет об их эволюции. Посетители узнают, когда карманные часы переместились на запястье и почему они стали активно использоваться в авиации и космонавтике. Фото: пресс-служба АО "ВДНХ" Тема часов в космосе и для космоса ключевая на выставке. В разделах "Часы конструкторов и космонавтов" и "Часы, побывавшие в космосе" собраны уникальные образцы этих приборов. Все они принадлежали людям, внесшим вклад в становление и успех отечественной космонавтики, а некоторые из них побывали за пределами нашей планеты. Например, часы Юрия Гагарина, академика Сергея Королева и членов созданного им Совета главных конструкторов или часы летчика-космонавта Федора Юрчихина, находившиеся на рукаве его скафандра "Сокол" во время старта и посадки космического корабля, а также выхода в открытый космос. Узнать, какие наручные часы выпускались в нашей стране в прошлом и выпускаются сейчас, как рождались их "космические" названия: "Космос", "Полет", "Ракета" и прочие, можно будет в разделе "Часовые заводы и компании". А познакомиться с разработками наших дизайнеров и их поисками новой, более совершенной и элегантной формы демонстрации времени, увидеть специальные часы для покорителей Марса — в разделе "Часы как объект дизайна".
Выставка продлится с 23 июля по 24 ноября, будет работать ежедневно (кроме понедельника) с 11:00 до 22:00. Попасть на нее можно по входному билету в центр "Космонавтика и авиация ". Источник: пресс-служба АО "ВДНХ"
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Комментарии
Другое , Юрий Гагарин , Федор Юрчихин , Сергей Королев
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