Силовики пришли в ЦБ из-за дела бывшего страховщика МВД

Позднее «Ведомости» написали, что оперативно-следственная группа 18 июля провела в Центробанке выемку документов. Следователей среди прочего интересует предоставленная в ЦБ отчетность страховщика, и сотрудники, ответственные за ее проверку, рассказали источники газеты.

Следствие хочет разобраться в том, как малоизвестная ЦСО два года назад выиграла тендер на страхование сотрудников МВД и рухнула спустя несколько месяцев, отметили собеседники «Ведомостей». Дело было заведено в мае 2019 года, им занимается первый следственный отдел второго управления по особо важным делам (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики), сообщает РБК со ссылкой на письмо СК.

Есть три варианта развития событий, когда в рамках этого дела могут быть привлечены не только сотрудники ЦСО, но и работники ЦБ, рассказал «Ведомостям» партнер фирмы « Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов . Первое — если они состояли в сговоре с сотрудником страховой компании, то здесь может наступить ответственность по ст. 285 УК (злоупотребление должностных полномочий), если они плюс ко всему получили за это незаконное вознаграждение, то это статья о получении взятки — ст. 290 УК. Если же сотрудник просто не пожелал перепроверить отчетность должным образом, то это халатность (ст. 293 УК), говорит юрист.

Тендер на 13,7 млрд рублей

Центральное страховое общество получило контракт на страхование сотрудников МВД в декабре 2017 года. Компания выиграла тендер на 13,7 млрд рублей и должна была страховать личный состав военных и силовиков до 2019 года включительно. При этом компания получила лицензию на страхование госслужащих за несколько дней до тендера, а ее конкурентами были такие крупные страховщики, как СОГАЗ , «ВТБ-Страхование» и МАКС. Финансовое положение ЦСО также вызывало вопросы — в 2016 году она показала убыток в 98,7 млн рублей. В апреле 2016 года ЦБ на полгода даже вводил в ЦСО временную администрацию в связи с «ненадлежащим исполнением компанией плана восстановления платежеспособности».

В апреле прошлого года Банк России приостановил действие лицензии ЦСО из-за нарушения требований к финансовой устойчивости и платежеспособности. Через месяц после этого ЦБ отозвал у компании лицензию, поскольку нарушения устранены не были. Из-за проблем у ЦСО в июле контракт на страхование полицейских передали «ВТБ-Страхование».

В июле 2018 года временная администрация, работавшая в компании, выявила в действиях бывшего руководства и собственников ЦСО «признаки осуществления операций, направленных на вывод активов». Тогда информация об этом была направлена правоохранителям. На тот момент владельцами компании были ООО «СКП» (владелица Наталья Палеева) и ООО «ДЕШ. ЭКС» (владелец Артем Палеев). Еще 32,98% компании принадлежало ООО «Фаворит». На сегодня акционерная структура компании, по данным СПАРК, осталась неизменной. При этом Артем Палеев тогда говорил РБК, что приобрел 33% компании менее полугода назад, увеличив ее капитал на 500 млн рублей для того, чтобы она смогла заключить договор с МВД.