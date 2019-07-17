В Хабаровском крае освободили трёх косаток, которые содержались в «китовой тюрьме» в Приморье. Сообщается, что перед выпуском в Охотское море специалисты оценили состояние морских млекопитающих как удовлетворительное. Ветеринары измерили животных, взяли образцы крови и кожи на ДНК-анализ, а также установили на каждую косатку спутниковую метку. Это уже вторая операция по освобождению обитателей «китовой тюрьмы». Первая группа была возвращена в дикую природу 27 июня. Предполагается, что специалисты будут выпускать по 3-4 особей раз в две недели.
Вторую группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили на волю
Фото: РИА "ФедералПресс"
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