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Пенсии россиян опять заморозят 

Газета.Ru + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
В материалах Минтруда России приведены данные о продлении моратория, по которому накопительную часть пенсии россиян заморозят до 2022 года. Об этом информирует «Интерфакс».
Сообщается, что первоначальный срок «заморозки» должен был завершиться еще в 2020 году.
Как отмечается, при формировании доходной части бюджета Пенсионного фонда России сохранится внесение страховых взносов на финансирование страховых пенсий. При этом эти переводы будут выполнены в полном объеме. Кроме того, во время внесения взносов исключат формирование пенсионных накоплений.
Ранее сообщалось, что россияне будут лишены накопительной части пенсии на восемь лет.
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Другое , пенсионная реформа , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Интерфакс
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