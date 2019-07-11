Совфед ополчился на бойкотирующую Россию «даже не Ольгу Бузову»

«На мой взгляд, заявление Катамадзе, которая утверждает, что ненавидит Россию, но при этом приезжает сюда выступать на концертах и зарабатывать деньги, является аморальным, циничным. В связи с этим предложил бы распространить на нее ограничительные меры по въезду в РФ», — приводит его слова издание.

Пушков также предложил ввести ограничительные меры в отношении всех тех, кто допускает «русофобские высказывания». С поддержкой общественного деятеля выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко . «Давайте формализуем его [предложение]», — заявила спикер палаты.

Отмечается, что инициатива сенатора сопровождалась аплодисментами в зале.

30 июня Катамадзе сообщила в фейсбуке, что отказывается выступать в России. За несколько дней до этого артистка приняла участие в фестивале «Усадьба Jazz» в Москве , что вызвало критику со стороны грузинского общества.

«Мое сердце, мои слова, мой голос и мой протест с вами! — обратилась к соотечественникам певица. — Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!»

Катамадзе также присоединилась к требованиям отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии . По мнению протестующих, он считается ответственным за действия полиции в ночь разгона первой протестной акции в Тбилиси 20 июня. По данным СМИ, в ту ночь были задержаны более 300 человек, около 240 получили ранения.

Тогда заявление Катамадзе вызвало широкий общественный резонанс. Музыкант Юрий Лоза заявил, что никогда в жизни не пришел бы на выступление исполнителя, оскорбляющего собственную аудиторию.

«Я бы не пошел на концерт человека, который во всеуслышание заявил, что я — гад, сволочь или что-то ему должен, потому что не смог бы поверить в искренность его эмоций во время выступления. А кому-то все равно», — цитирует его сайт kp.ru.

По мнению Лозы, артистов из конфликтующих с Россией стран вообще не стоит приглашать с концертами.

С критикой Катамадзе также выступил певец Лев Лещенко . Он заявил, что исполнительнице не стоит «плевать» в место, которое ее «кормит». «Она никто. На сегодняшнем этапе, ну я не знаю, она даже не Бузова Ольга », — передает его слова «ЦарьГрад».

В заключение народный артист России подчеркнул, что певица должна стремиться установить мирные отношения между странами, а не «пиариться» на оскорблениях страны и ее президента Владимира Путина

Такой же позиции придерживался народный артист России Игорь Бутман . По его словам, музыканты должны преследовать мирные цели, а эмоции проявлять на сцене.

«Если весь сыр-бор действительно из-за того, что человека посадили не в то кресло, то это странно. Если другие причины, то нашим коллегам не надо было приезжать с 2008 года», — сказал он в комментарии ТАСС.

Российский и грузинский певец Сосо Павлиашвили , в свою очередь, попросил не осуждать Катамадзе. «Нино Катамадзе принимает свои решения. Я бы так не сделал. Но я ее не осуждаю и вас прошу — не осуждайте, потому что она очень талантливый человек», — цитирует его «Вечерняя Москва».

По мнению Павлиашвили, вокалистка имеет право принимать самостоятельные решения. Он также не исключил, что со временем певица может вернуться в Россию с концертами. В то же время артист раскритиковал ее за излишнюю эмоциональность.

«Ведь кто-то может это расценить как то, что в Грузии к России относятся плохо, но это не так. Да, есть конкретные люди, которые хотят создать такой вот негативный образ, но в общем к России совершенно другое отношение», — посетовал он.