В Сочи пограничники отправили на портретную экспертизу паспорт гражданки КНДР, делавшей пластические операции

— При проверке документов жительницы Корейского полуострова сотрудники краевого погрануправления выявили явные отличия фотографии в паспорте с личностью предъявительницы. Женщину вывели из пассажирского потока и опросили, — сообщили в ведомстве.

Через своего знакомого женщина сообщила стражам порядка, что несходство объясняется пластическими операциями и косметическими процедурами, из-за которых ее внешность потерпела изменения.

В отношении нарушительницы уже возбуждено административное дело по статье нарушение режима государственной границы. (ч.2. ст.18.1 КоАП РФ). Паспорт иностранки направлен на портретную экспертизу.

— Если она подтвердит подозрения пограничников, то женщину могут привлечь к уголовной ответственности за покушение на нарушение государственной границы. Ч.1 ст.322 УК РФ предусматривает наказание в виде крупного штрафа, либо до двух лет лишения свободы, — добавили в Погрануправлении.