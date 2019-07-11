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В Сочи пограничники отправили на портретную экспертизу паспорт гражданки КНДР, делавшей пластические операции 

Новая Кубань + ещё 1 6 часов назад
Фото: Новая Кубань
В Сочи на границе России и Абхазии пограничники заподозрили гражданку КНДР в использовании чужого паспорта, сообщили «Новой Кубани» в пресс-службе ПУ ФСБ РФ по Краснодарскому краю.
— При проверке документов жительницы Корейского полуострова сотрудники краевого погрануправления выявили явные отличия фотографии в паспорте с личностью предъявительницы. Женщину вывели из пассажирского потока и опросили, — сообщили в ведомстве.
Через своего знакомого женщина сообщила стражам порядка, что несходство объясняется пластическими операциями и косметическими процедурами, из-за которых ее внешность потерпела изменения.
В отношении нарушительницы уже возбуждено административное дело по статье нарушение режима государственной границы. (ч.2. ст.18.1 КоАП РФ). Паспорт иностранки направлен на портретную экспертизу.
— Если она подтвердит подозрения пограничников, то женщину могут привлечь к уголовной ответственности за покушение на нарушение государственной границы. Ч.1 ст.322 УК РФ предусматривает наказание в виде крупного штрафа, либо до двух лет лишения свободы, — добавили в Погрануправлении.
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Комментарии
Другое , Абхазия , КНДР , Краснодарский Край , Сочи
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