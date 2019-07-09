В России решили заняться фитнесом на законодательном уровне

Госдума в первом чтении приняла законопроект о фитнес-центрах и профессиональных стандартах для тренеров. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Фитнесом сейчас занимаются 7 миллионов человек, но главная проблема в этой отрасли — обеспечение безопасности процесса», — отметил изданию один из авторов инициативы, член комитета палаты по физкультуре и спорту Дмитрий Пирог . По его словам, доля россиян, которые занимаются спортом, зависит от количества и качества спортивных услуг.

По мнению депутата, в сфере фитнеса немного специалистов с высшим образованием, а многие из них не обладают базовыми знаниями в области физиологии и анатомии. Он отметил, что это может привести не только к травмам и увечьям во время занятий, но и к летальному исходу.

В законопроекте о фитнес-центрах определены их права и обязанности, а также предложены профессиональные стандарты для тренеров. Так, желающие работать по данной специальности должны будут получать дополнительное образование и независимую оценку квалификации.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей национального проекта «Демография», в рамках которого с 2019 года в России начнет внедряться система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах. В рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в России начнут улучать условия для занятий физической культурой. Для этого будут создаваться футбольные поля, катки, физкультурно-оздоровительные центры. Бюджет проекта составил 150 миллиардов рублей.