Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne, решение было принято членами регулятора единогласно, передает РИА «Новости». Причиной стало намерение канала провести телемост между Россией и Украиной.

В то же время, как отметили в ведомстве, если будут выявлены факты нарушения, СМИ может прекратить свое вещание.

«Если мы докажем факт разжигания вражды в украинском обществе это будет вторая санкция к телеканалу [ранее был назначен штраф], которая позволит нам обратиться в суд относительно аннулирования лицензии», — приводит агентство слова члена совета Сергея Костинского

Днем ранее, 8 июля, украинский телеканал объявил, что из-за поступивших угроз телемост между NewsOne и «Россией 1» отменен.

«Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начата массированная информационная атака», — сообщили украинские журналисты.

Представители телеканала NewsOne в сообщении заявили, что звучали прямые угрозы физической расправы с украинскими представителями СМИ и их родственниками, которые возвращают Украину «во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы».

Организаторы подчеркивали, что телемост планировался в формате диалога между народами, без политиков и политики. Представители от Украины отметили, что хотели, «чтобы на Украине наступил мир». Однако им помешали «силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно».

Основной причиной проведения прямого диалога между российской и украинской сторонами NewsOne назвал желание самих украинцев.

«Идея вызвала настоящий шквал звонков и обращений со стороны наших зрителей. Они с нетерпением и огромным интересом ждут этого события», — отметили журналисты украинского телеканала. В СМИ обратили внимание, что «хотят заставить политиков идти на переговоры ради мира», так как власти ничего не делают, в то время, как на юго-востоке страны гибнут люди.

Однако эта идея вызвала еще и бурю критики. Так, украинские националисты вечером понедельника собрались около здания телеканала NewsOne в Киеве. Они выступали против проведения телемостов с Москвой. Участники пикетов жгли файеры и дымовые шашки, разрисовывали красной краской окна и здание офиса, передает РИА «Новости».

Кроме того, они держали плакаты с требованием лишить телеканал лицензии, а также прекратить вещание и работу якобы в интересах «страны-агрессора».

При этом сотрудники правоохранительных органов, дежурившие поблизости, не препятствовали митингующим.

Националисты также устроили акцию «Надо поговорить» у офиса украинского лидера Владимира Зеленского . Протестующие требовали от президента страны обеспечить информационную безопасность на Украине и арестовать Виктора Медведчука , с которым связывают телеканал NewsOne, передает агентство «Укринформ».

«Нужно понимать, что отмена телемоста это лишь небольшой жест. Ключевая проблема заключается в том, что информационное поле пока все равно монополизируется такими антиукраинскими, недружественными для нас силами, все еще угрожают национальной безопасности», — приводит издание слова юриста Нацкорпуса Виктора Шендибило.

В то же время сами украинские журналисты восприняли акцию протеста у стен здания телеканала как давление и запугивание.

«Мы, члены Международного редакционного совета телеканала NewsOne, решительно осуждаем факты беспрецедентного давления со стороны крайне правых радикалов и запугивания журналистов телеканала в связи с выполнением ими своих профессиональных обязанностей», — цитирует РИА «Новости» заявление совета.

В России уже выразили сожаление в связи с отменой телемоста.