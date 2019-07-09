Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе 

Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину», передает НСН.
«И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», — предположил президент РФ.
Путин отметил, что Порошенко хотел «нагнетать обстановку», поскольку знал, что избиратели на востоке и юге Украины его не поддержат.
Совместный фильм Оливера Стоуна и документалиста Игоря Лопатенка посвящен политической жизни на Украине после Евромайдана в 2013 году. Картину покажут на «России 1» 19 июля в 21:00. Пресс-служба телеканала отметила, что фильм Стоуна-Лопатенка уже был удостоен гран-при на 65-м кинофестивале в Таормине, в Италии.
В ноябре 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ остановиться.
В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России. Моряки, которые в настоящее время находятся под арестом в Москве, считают себя военнопленными. Президент России Владимир Путин назвал инцидент однозначной провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников СБУ, которые фактически руководили операцией.
Оливер Стоун — пожалуй, один из самых скандальных культуртрегеров Америки, трехкратный обладатель премии «Оскар» и ветеран Вьетнамской войны. Несколько лет назад режиссер начал работать над многосерийным фильмом о президенте России Владимире Путине, чтобы показать его с «той стороны, о которой в США слышать не хотят».
В 2017 году на экраны вышел документальный фильм «Путин», составленный на основе многочасовых интервью Стоуна с российским лидером. Премьера фильма состоялась на кабельном телеканале Showtime, сообщает ФАН. В России фильм посмотрели 40 миллионов телезрителей и более 5 миллионов интернет-пользователей.
При этом Стоун известен как непримиримый критик американского империализма и агрессивной политики Вашингтона. «Интересы ЦРУ — это не интересы Америки и никогда не были таковыми. ЦРУ было морально коррумпированным с самого начала», — заявлял ранее кинематографист.
Режиссер неоднократно открыто выражал недовольство и популярной в западной прессе версией о мнимом вмешательстве правительства России в выборы президента США в 2016 году.
«Идея, что во всем виновата Россия, безумна, но очень легко удариться в примитивный маккартизм образца пятидесятых. США ведут себя аморально. Они обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы, не предъявляя при этом никаких доказательств. Почему не проверяются компьютеры национального комитета Демократической партии? В ФБР даже не удосужились этим заняться», — возмущался Стоун.
Кроме того, режиссер подчеркнул, что президент России Владимир Путин «довольно прямо» и без обиняков отвечает на вопросы.
«Я думаю, мы поступили правильно, представив его высказывания на фоне западной риторики, что позволит объяснить его точку зрения», — заявил Стоун в 2018 году.
По словам Путина, его визави — неординарный человек.
«Мне больше всего понравился Оливер Стоун. Глубокий, уравновешенный, комфортный собеседник», — подчеркнул российский президент. Глава российского государства также рассказал, что весь съемочный процесс был очень спонтанным и спорадическим, и после съемок он сразу забывал, что про него снимался фильм.
«По поводу объективности того, что я видел: мне кассету дали… и я ее поставил. И заснул. Потому что устал. Так до конца и не досмотрел», — признался Путин.