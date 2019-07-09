Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе

«И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», — предположил президент РФ.

Путин отметил, что Порошенко хотел «нагнетать обстановку», поскольку знал, что избиратели на востоке и юге Украины его не поддержат.

Совместный фильм Оливера Стоуна и документалиста Игоря Лопатенка посвящен политической жизни на Украине после Евромайдана в 2013 году. Картину покажут на «России 1» 19 июля в 21:00. Пресс-служба телеканала отметила, что фильм Стоуна-Лопатенка уже был удостоен гран-при на 65-м кинофестивале в Таормине, в Италии

В ноябре 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя . Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ остановиться.

В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России. Моряки, которые в настоящее время находятся под арестом в Москве, считают себя военнопленными. Президент России Владимир Путин назвал инцидент однозначной провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников СБУ , которые фактически руководили операцией.

Оливер Стоун — пожалуй, один из самых скандальных культуртрегеров Америки, трехкратный обладатель премии «Оскар» и ветеран Вьетнамской войны. Несколько лет назад режиссер начал работать над многосерийным фильмом о президенте России Владимире Путине, чтобы показать его с «той стороны, о которой в США слышать не хотят».

В 2017 году на экраны вышел документальный фильм «Путин», составленный на основе многочасовых интервью Стоуна с российским лидером. Премьера фильма состоялась на кабельном телеканале Showtime, сообщает ФАН. В России фильм посмотрели 40 миллионов телезрителей и более 5 миллионов интернет-пользователей.

При этом Стоун известен как непримиримый критик американского империализма и агрессивной политики Вашингтона. «Интересы ЦРУ — это не интересы Америки и никогда не были таковыми. ЦРУ было морально коррумпированным с самого начала», — заявлял ранее кинематографист.

Режиссер неоднократно открыто выражал недовольство и популярной в западной прессе версией о мнимом вмешательстве правительства России в выборы президента США в 2016 году.

«Идея, что во всем виновата Россия, безумна, но очень легко удариться в примитивный маккартизм образца пятидесятых. США ведут себя аморально. Они обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы, не предъявляя при этом никаких доказательств. Почему не проверяются компьютеры национального комитета Демократической партии ? В ФБР даже не удосужились этим заняться», — возмущался Стоун.

Кроме того, режиссер подчеркнул, что президент России Владимир Путин «довольно прямо» и без обиняков отвечает на вопросы.

«Я думаю, мы поступили правильно, представив его высказывания на фоне западной риторики, что позволит объяснить его точку зрения», — заявил Стоун в 2018 году.

По словам Путина, его визави — неординарный человек.

«Мне больше всего понравился Оливер Стоун. Глубокий, уравновешенный, комфортный собеседник», — подчеркнул российский президент. Глава российского государства также рассказал, что весь съемочный процесс был очень спонтанным и спорадическим, и после съемок он сразу забывал, что про него снимался фильм.

«По поводу объективности того, что я видел: мне кассету дали… и я ее поставил. И заснул. Потому что устал. Так до конца и не досмотрел», — признался Путин.