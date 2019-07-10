Украина собралась разрешить ЕС и НАТО проводить учения в Чернобыле

Украина может разрешить ЕС НАТО проводить учения в Чернобыльской зоне по предупреждению и ликвидации аварий, об этом сообщила пресс-служба президента страны.

«Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО», — сообщила пресс-служба президента, передает РИА «Новости».

Ранее в среду украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, снимающий ряд запретов в части посещения зоны отчуждения и создающий «зеленый коридор» для туристов в Чернобыле.

До этого ЕС передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг, возведенный над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, насколько опасны поездки в зону отчуждения.