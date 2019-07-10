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Украина собралась разрешить ЕС и НАТО проводить учения в Чернобыле 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 23 17 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Украина может разрешить ЕС и НАТО проводить учения в Чернобыльской зоне по предупреждению и ликвидации аварий, об этом сообщила пресс-служба президента страны.
«Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО», — сообщила пресс-служба президента, передает РИА «Новости».
Ранее в среду украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, снимающий ряд запретов в части посещения зоны отчуждения и создающий «зеленый коридор» для туристов в Чернобыле.
До этого ЕС передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг, возведенный над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, насколько опасны поездки в зону отчуждения.
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Другое , Владимир Зеленский , ЕС , НАТО , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Чернобыль
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