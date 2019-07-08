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Посольство России удивилось словам МИД Британии о борьбе с дезинформацией 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 8 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания, говоря о лидерстве в борьбе с дезинформацией, поставила собственные СМИ в условия, при которых журналисты боятся задавать власти вопросы, заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.
Ранее МИД Британии объявил Соединенное Королевство «глобальным лидером» в борьбе с дезинформацией и в качестве примера привел опыт реагирования на ЧП в Солсбери. Также Британия заявила о выделении 18 миллионов фунтов стерлингов на поддержку свободы СМИ в Восточной Европе и на Западных Балканах.
"Это заявление вызывает у нас крайнее удивление. Освещение инцидента в Солсбери стало примером тотального контроля спецслужб за медиапространством. От британских государственных структур исходили многочисленные противоречащие друг другу «утечки», которые и являлись подлинной дезинформацией… Британские же СМИ со всей очевидностью поставлены в условия, в которых они не решаются требовать от властей ответов даже на самые базовые вопросы о произошедшем", — сказал журналистам пресс-секретарь.
Дипломат также предположил, что выделяемые на поддержку СМИ в Европе средства Лондон может направить на создание «удобного» информационного контента.
"В свете опыта Солсбери остается лишь гадать, на что в действительности пойдут эти деньги. Есть основания опасаться, что действия Лондона нацелены больше на материальное стимулирование «правильных» журналистов, создание «нужного» информационного фона, усиление мер по контролю за пользователями социальных сетей и распространением данных в интернете", — сказал пресс-секретарь.
Он напомнил, что британские власти, заявляющие о необходимости борьбы за свободу прессы, недавно отказали в аккредитации на международную конференцию по свободе СМИ телеканалу RT и агентству Sputnik.
"Сложно представить более яркий пример лицемерия и двойных стандартов, а также более наглядную иллюстрацию истинной цены заявлений о «глобальном лидерстве», — заключил пресс-секретарь.
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Другое , Денис Ворошилов , МИД , РИА Новости , ИА Sputnik , Russia Today , Великобритания
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