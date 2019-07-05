После встречи с Путиным Папу Римского обвинили в работе на красных

Ряд бразильских изданий обвинили Папу Римского Франциска в «покраснении» и симпатии к социалистам. Причиной послужило размещенное Ватиканом видео с посланием Папы, которое посвящено злоупотреблениям в судебной системе и содержит призывы к честности и независимости правосудия, необходимости избегать «фаворитизма и давления, которое может осквернить принимаемые судьями решения».

Видео было опубликовано примерно через час поле окончания встречи Папы с президентом Российской Федерации, и в нём совершенно чётко угадывается отсылка к наиболее громкому скандалу в современной судебной системе, который сотрясает сейчас не только Бразилию , но и не сходит с первых полос большинства крупных мировых изданий.

Речь идёт об утечке переговоров в мессенджере Telegram бывшего судьи, а ныне министра юстиции и общественной безопасности Сержиу Мору, о чём писал «Ридус» на своих страницах.

Напомним читателям, что слив в издании «The intercept» переговоров Мору с прокурором Далланьолом высветил предвзятость, ангажированность и теневое руководство США самой масштабной антикоррупционной операции в мировой истории «Автомойка», которая привела к аресту экс-президента Бразилии Лулы да Силвы и к смещению левых правительств не только в Бразилии, но в ряде других стран Латинской Америки.

Сторонники правого курса и защитники Мору обвинили со страниц бразильских СМИ во всех грехах неких неуловимых русских хакеров, а также Сноудена, Путина и владельца Telegram Павла Дурова , которые якобы и атаковали телефон министра, взломав его конфиденциальную переписку и предав огласке факты недопустимых злоупотреблений главного бразильского судьи.

Схема атаки «русских хакеров» на телефон министра Мору по версии бразильского издания «ISTOE»

И если изначально одним из признаков причастности Кремля к взлому смартфона Мору служил визит лидеров бразильской Партии трудящихся в Москву за 5 дней до скандальной публикации, то видео Папы с осуждением судебных злоупотреблений, размещённое сразу после беседы с Путиным, видимо приведёт к тому, что теперь и понтифика обвинят в связях с Кремлём.

Ну, а на данный момент претензии к Папе Франциску выглядят так:

«Папа Франциск это мальчик на побегушках у социалистов, который просит, чтобы «судьи были беспристрастными» и хочет окрасить стены Ватикана в красно-коричневый цвет».

Сторонники правительства Болсонару, столкнувшиеся с некомпетентностью своего президента и резким падением его популярности пытаются удержать власть старым проверенным способом — поиском внешнего врага.

Судебно-полицейская диктатура Бразилии и верные ей СМИ уже нанесли ответный удар «невидимой руке Кремля» — было объявлено о том, что из нафталина достают «дело Нузмана» (бывшего главы Национального олимпийского комитета Бразилии).

На страницах правой прессы во главе с «O GLOBO» были оглашены новые показания бывшего губернатора Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрала о том, что Нузман был одним из операторов взятки, которую бразильская сторона передала членам МОК, в том числе россиянину Александру Попову и украинцу Сергею Бубке , за голосование при выборе Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских игр 2016 года.

Сержиу КабралEPA-EFE/MARCELO SAYAO

Председатель бразильского НОК Карлос Артур Нузман был арестован в октябре 2017 года в рамках антикоррупционной операции.

Российская организация «CST command» ранее неоднократно предупреждала, что «дело Нузмана» это бомба, заложенная под российский НОК с целью дискредитации прошедшей олимпиады в Сочи, поскольку в деле фигурировал российский паспорт Нузмана (с его слов подаренный ему Путиным) и федеральная полиция хоть и не стала раскручивать, но озвучила версию о том, что этот паспорт был взяткой русских при голосовании Нузмана за Олимпиаду в Сочи, прошедшую в 2014 году.

Артур Нузман

И вот сейчас, на гребне русофобского скандала, настал именно тот момент, когда к этой бомбе подожгли фитиль, которым стали показания Сержиу Кабрала, осуждённого на 100 лет тюрьмы и поэтому готового дать любые показания на кого угодно.

Из всех этих новостей приятно одно, что в данной информационной войне Папа Франциск на той же стороне, что и все честные люди — на стороне правды.