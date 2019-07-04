Сеть 5G полностью покроет столицу к 2021 году

Заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько сообщил, что к 2021 году 5G сеть полностью покроет столицу.

Он, также, рассказал, что к осени в Москве построят четыре пилотных зоны 5G от четырех основных российских операторов связи.

— Зона для 5G будет появляться в наиболее востребованных регионах, наиболее востребованных местах, где большая плотность жителей, плотность бизнеса. Сейчас мы выбрали четыре: это Тверская, ВДНХ, территория МГУ и Сколково, то дальше это будет распространяться в парки, туда, где проходят массовые мероприятия, такая территория как Москва-Сити или наши научные центры, — рассказал Горбатько.

Сегодня 5G связь разворачивается по всему миру и уже активно работает в некоторых странах.

Новый формат сети дает возможность обмениваться информацией, загружать файлы, пользоваться интернет-сервисами в режиме реального времени. Скорость эта в разы выше той, к которой привыкли пользователи 4G, — в 30 раз быстрее, и превышает 10 гигабит в секунду.

Занимается обеспечиванием столицы высокоскоростным интернетом программа «Цифровая экономика». Стабильное и устойчивое покрытие сетью 5G всех крупных городов России ожидается к 2024 году, сообщают «РИА Новости».

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