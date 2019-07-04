«Филиал ада». Аудит коммунального актива депутата ЕГД Колесникова

РЭМП Железнодорожного района не только старейшая, но и крупнейшая в городе управляющая компания, которую возглавляет депутат гордумы столицы Урала. В ней, как в капле воды, отражается история всего постсоветского ЖКХ Екатеринбурга и многочисленные связи с политикой. «АиФ-Урал» продолжает аудит коммунальных управляющих компаний.

«Нарушитель закона»

Передача муниципальных предприятий «своим» людям, смена собственников, многочисленные претензии со стороны надзорных ведомств, бегство жильцов в ТСЖ (ул. Техническая, 68), преобразование ЗАО в ООО, уход руководства в политику — всё это УК «РЭМП Железнодорожного района».

На балансе УК есть и новые дома, и «середнячки», есть и здания совсем преклонного возраста. Именно она много лет обслуживает дома на Сортировке, заселённые мигрантами из ближнего зарубежья.

Как следует из «Картотеки» ИД «Коммерсантъ» (далее — КИК), в разное время её возглавляли бывшая чиновница мэрии Наталья Кадочникова, председатель общественного совета при МинЖКХ региона Сергей Полыганов и экс-глава Ассоциации УК Екатеринбурга Александр Ойхер. Учредителями были старожил коммунального рынка Александр Сизов (возглавлял ЖКХ Ленинского района), некогда «расстрелянный» офицерами СОБРа бизнесмен Александр Панкратов (забегая вперед скажем — он еще встретится читателям этого проекта) и гражданская супруга нынешнего градоначальника Наталья Годлевская.

В те годы руководство УК часто жаловалось, что едва сводит концы с концами. «Самые успешные предприятия балансируют на грани себестоимости», — сетовал Ойхер. «Нам скинули дома с хроническими проблемами. Обветшалые здания, прогнившие коммуникации, затопленные подвалы», — жаловался на бизнес бывший гендиректор УК Дмитрий Кружавин.

Слова, впрочем, расходились с цифрами. Даже в кризисные годы РЭМП демонстрировала завидную финансовую стабильность. Обороты компании доходят до 2 млрд рублей. И если чистая прибыль по итогам 2014 года составляла 15,2 млн рублей, то в 2016-м — уже 21,9 млн, а в 2017-м — более 15 млн рублей.

Одновременно УК прославилась как фигурант самых разнообразных скандалов. «Многократный нарушитель закона» — так охарактеризовал компанию департамент Госжилстройнадзора в одном из отчётов в феврале 2018 года. Но чёрные списки надзорных ведомств компания начала возглавлять гораздо раньше. Среди претензий — недостоверное раскрытие информации (в том числе о доходах, полученных за сдачу общего имущества МКД) и «игнор» предписаний ГЖИ.

«Худший поставщик»

Да не покажется странным, но многие клиенты УК «РЭМП Железнодорожного района» последние пару лет почему-то ассоциируют работу компании и её коллектив с преисподней. «Мне кажется, в аду для вас есть отдельный котёл, и там всегда будет или только чертовски холодная, или очень горячая вода, разумеется, грязная, с песком», — такой отзыв оставил один из «благодарных» жильцов управляшки в октябре 2018 года на портале 2gis.ru. «Филиал ада, гестапо — реинкарнация. Худший поставщик услуг на планете», — отметил примерно в то же время другой жилец. «Абсолютно адская компания», — сделал вывод третий.

«Мне кажется, в аду для вас есть отдельный котёл, и там всегда будет или только чертовски холодная, или очень горячая вода, разумеется, грязная, с песком».

Но это всё эмоции. Чем конкретно недовольны привередливые жильцы? Львиная доля жалоб приходится на ужасное качество воды (или её отсутствие), а также на непрофессионализм сотрудников. «Отношение к клиентам отвратительное, уважение к чужому времени на нуле», — негодуют клиенты. «Один дворник на десяток дворов, который не успевает ничего убирать». «Подъезды не моются». «При температуре на улице +31 градус нам включили отопление».

Среди частых замечаний последних лет: невозможность дозвониться и нежелание делать перерасчёт за тепло. В 2013 году компанию возглавил Александр Колесников , уже получивший известность не только на коммунальном, но и на политическом поприще.

«Немножко моветон»

Господин Колесников — коренной свердловчанин. Отслужив в рядах ещё Советской армии, он окончил пединститут, где выучил французский и немецкий языки. И до сих пор иногда вставляет в свою речь иностранные словечки. Например (о набережной Екатеринбурга): «Она не в порядке. И ложить её на плечи города — это немножко моветон».

В бурные 90-е Александр Евгеньевич работал переводчиком, принимал зарубежные делегации на заводе «Уралмаш», был замдиректора ЧОП «Витязь», а в нулевые — топ-менеджером Центрального рынка, управлял самыми разнообразными конторами, но в конце концов судьба забросила его в коммунальную сферу.

Первый раз в политику он попал в 1996 году в качестве помощника депутата Михаила Расова (руководителя вышеупомянутого ЧОП, а позднее — и Центрального рынка), но вернулся на это поприще лишь два десятилетия спустя. Причём возвращение его не было усыпано розами. Накануне выборов в гордуму VII созыва Александр Евгеньевич принял участие в предварительном голосовании «ЕР» , но его обвинили в подкупе избирателей и отлучили от праймериз.

Другой бы упал духом, но кандидат быстро «перекрасился» и пошёл в парламент от «Справедливой России» . Правда, наблюдатели отмечают, что его главным козырем была вовсе не поддержка партии (которая впоследствии от него «открестилась»), а мощнейший коммунальный ресурс.

Так или иначе, но сегодня беспартийный Колесников возглавляет в думе комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. И, судя по всему, кресло в гордуме он занял всерьёз и надолго. Как-то в процессе открытых депутатских слушаний одна из его избирательниц встала и сказала, что хочет отозвать парламентария. Тогда он повернулся к ней и сказал: «Давай, попробуй!» — после чего засмеялся.

«Никаких референдумов»

В стенах гордумы Александр Евгеньевич стяжал себе славу человека, имеющего своё мнение обо всём на свете, который за словом в карман не лезет. Менее чем за год народный избранник «наговорил» столько, что другому парламентарию хватило бы на весь VII созыв.

Об образовании: «До такой степени дообразовывали детей, что они инвалидов до смерти запинывают!»

О новом председателе Счётной палаты Екатеринбурга: «Уже то, что его не посадили, говорит о том, что это человек достойный».

О педофилах: «Педофилы — это не маньяки. Это обычно по пьяни происходит».

О сквере у Драмтеатра: «С чего мы должны спрашивать людей?».

О соборе святой Екатерины: «Храмов много не бывает! Никаких референдумов».

О СМИ: «Проблема в том, что у нас журналисты — бестолочи!»

«Любовь» господина Колесникова к журналистам проявляется не только на словах. В 2016 году он набросился с кулаками на телевизионщиков, пришедших в офис УК снимать жалобу жильцов, подъезд которых 20 лет не видел ремонта. Один из депутатов ЗакСО пообещал обратиться в прокуратуру и разобраться с директором «вплоть до отзыва лицензии», но конфликт как-то сам собой сошёл на нет.

Вообще-то административные дела в отношении УК возбуждались нередко. Так, года три назад Свердловское УФАС приговорило компанию к выплате 3 млн рублей штрафа за нарушение антимонопольного законодательства. Но все попытки жителей и общественников перевести тяжбы в уголовную плоскость всегда оканчивались ничем. Недоброжелатели и конкуренты связывают это с дружескими отношениями директора РЭМП с некоторыми представителями полиции, но, возможно, это обычная зависть.

Toyota в кредит

Депутат Колесников не бедствует. В 2018 году он заработал 27,1 млн рублей и занял среди коллег почётное третье место, уступив хозяину ТЦ «Омега» Владимиру Смирнову (116 млн). Кроме того, у Александра Евгеньевича есть земельный участок в 9 соток где-то в районе Верхней Пышмы. Ездит депутат на белой Toyota Camry, купленной, по его собственному признанию, в кредит. Для сравнения: годом раньше доход директора УК составлял 27,6 млн Кроме того, 4,2 млн имелось в банках и сколько-то в ценных бумагах. Зачем он брал кредит на покупку иномарки — остаётся загадкой.

Сегодня в учредителях компании мало кому известные предприниматели Евгений Новиков и Максим Дорожкин (КИК). Правда, последний «засветился» в 2018 году на праймериз «ЕР», но не слишком преуспел, набрав лишь 322 голоса в Кировской территориальной группе №8.