Существует ли украинский мат?

Нет, не существует. И русский мат не стоит связывать только с Россией — это понятие настолько широкое и древное, что истоки его нужно искать, как считают филологи, едва ли не до Крещения Руси.

В начале июля народный депутат Украины Ольга Богомолец внесла в Верховную раду законопроект, который запрещает в стране нецензурную брань на русском языке. Согласно ему, ругаться матом нельзя будет в любых публичных местах — на улицах, в интернете, на телевидении и даже в самой Раде — вот уж где проблема действительно встанет остро, учитывая любовь местных парламентариев к конфликтам. Достойным наказанием, по мнению Богомолец, будет административный арест, исправительные работы или штраф до 100 минимальных доходов.

Вероятнее всего, это просто очередной вброс, который вряд ли получит одобрение большинства даже в нынешней Раде. Но он следует логике недавно принятого закона «об исключительности украинского языка», так что возможно всякое. Следует, правда, в гораздо более абсурдной степени. Он предусматривает, что государство должно создать список запрещенных ругательств, а также специальную систему их отслеживания в интернете. Не совсем, правда, понятно, как она должна работать. Однако абсурдность предложения депутата даже не в этом.

Богомолец обосновывает свой проект тем, что украинцам чужд мат как таковой, и что его нынешнее засилье — это результат работы русских оккупантов Незалежной.

То есть идея даже не в том, чтобы заменить русский мат своим, а в том, чтобы очистить Украину от сквернословия в целом. Нельзя русский мат — тогда, пожалуй, вообще ругаться не будем.

Вот прямая цитата депутата в версии strana.ua: «Украинскому языку исторически была чужда примитивная грязная ругань. Она пришла в наш язык как заимствование из русской культуры. Брань, которую на протяжении веков насаждали российские колонизаторы, сегодня насаждают в публичном пространстве и медиа. Украинцы исторически и традиционно не употребляли бранных слов вроде тех, которые бытуют сейчас… Украинцы не жаловали и не употребляли грубости „ниже пояса“ и не позволяли себе пошлости».

Касательно последней фразы — русский мат действительно завязан на сексуальной теме, но вот слова о том, что древние украинцы были максимально целомудренны в словесном плане, не выдерживает никакой критики. «Как бы тебя дождь намочил!»; «А чтобы тебя беда постигла», — именно такие фразы Богомолец приводит в пояснительной записке в качестве примеров исконно украинских ругательств. Но это совсем не мат, не обсценная лексика, а рядовые фразы, пусть и с негативным посылом.

Основной ее тезис — о том, что мат был украинцам навязан, берет свои истоки в давно уже развенчанном филологами мифе.

С XIX века, когда в Российской империи стали исследовать обсценную лексику, появилось мнение, что на Руси она появилась с приходом татаро-монгольского ига.

В 1860-е годы появился «Словарь Еблематико-энциклопедический татарских матерных слов и фраз, вошедших по необходимости в русский язык и употребляемых во всех слоях общества, составили известные профессора». Этот странноватый текст сомнительной научной ценности и положил начало мифу о «завезенном» характере мата на Руси. То есть подобная лексика преподносилась как нечто чуждое чистой русской душе.

На самом же деле все современные лингвисты, в том числе об этом говорил знаменитый Андрей Зализняк , чье исследование берестяных грамот XII-XIII веков помогло пролить свет на историю русского мата, сходятся во мнении, что наша нынешняя нецензурная брань — плоть от плоти славянская лексика, и присутствует она в тех или иных формах практически во всех славянских языках. Различия между русским и украинским языками стали появляться значительно позже, уже в период Великого княжества Литовского.