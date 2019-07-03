Катамадзе уличили во лжи о проплаченных властями России концертах

Грузинская певица Нино Катамадзе , ранее заявившая, что никогда не пела на оплаченных российским государством концертах, в июне выступила на организованном госкомпаниями концерте.

Соответствующую информацию подтвердили в «Росконгрессе». Артистке напомнили, что 21 июня она выступала на концерте, посвященном ежегодному собранию акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции «Россия-Африка», в котором также принимали участие Российский экспортный центр (являющийся одним из учредителей банка), «Росконгресс» и Минфин , передает РИА «Новости».

«Нино Катамадзе выступала в концертной программе гала-ужина. Фонд Росконгресс выступал исполнителем по организации мероприятий по линии Афрэксимбанка в Москве, в том числе в состав услуг входила организация гала-ужина», — заявили в пресс-службе фонда.

Кроме того, 22 июня Катамадзе приняла участие в фестивале Усадьба Jazz, где исполнила песню «Сулико» под аккомпанемент девочки-подопечной фонда Константина Хабенского

По словам Катамадзе, это «тяжелейший концерт, от которого она не отказалась лишь из-за девятилетней слепой девочки».

Ранее певица на своей странице в Facebook написала, что считает Россию — страной-оккупантом, а президента Путина — своим врагом. Она также добавила, что никогда не принимала участия в оплаченных российскими властями концертах.

Напомним, Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и заявила об отказе выступать в России. Ее позицию поддержал актер Вахтанг Кикабидзе . Высказывания Катамадзе также комментировали в Кремле.

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