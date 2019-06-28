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Топ-менеджера «Рольфа» отправили под домашний арест 

Lenta.ru + ещё 56 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Директор департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро отправлен под домашний арест. Об этом в пятницу, 28 июня, со ссылкой на решение Басманного суда Москвы сообщает РИА Новости.
По словам судьи Наталии Дударь, суд счел, что ходатайство следствия о домашнем аресте Кайро подлежит удовлетворению. Топ-менеджер обвиняется по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций с использованием подложных документов»).
Ранее 28 июня сообщалось, что в отношении четырех руководителей автодилера «Рольф» возбуждено уголовное дело. Помимо Кайро его фигурантами стали основатель компании Сергей Петров, ее бывший гендиректор Татьяна Луковецкая и гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия.
По версии следствия, в 2014 году Петров вместе с руководителями «Рольфа», «Рольф Эстейт» и кипрской компании Panabel Limited подготовил фальшивый договор купли-продажи о приобретении «Рольфом» у Panabel Limited акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости — четыре миллиарда рублей.
Средства были переведены через подконтрольный Петрову московский банк на счет кипрской фирмы, открытый в Австрии, оттуда деньги поступили основателю «Рольфа». Сам Петров заявил, что обыски в салонах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге могут быть попыткой рейдерского захвата или связаны с его политической позицией.
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Комментарии
Другое , Сергей Петров , Анатолий Кайро , Татьяна Луковецкая , РИА Новости , Москва
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