Минская милиция заговорила по-английски

Эта установка выполняется. Но даже в ситуациях, не требующих вмешательства стражей порядка, порой оказывается «внеплановая» помощь — при подготовке к Играм учитывались многие нестандартные моменты. К примеру, для сотрудников правоохранительных органов еще задолго до II Европейских игр ведомственные учебные заведения организовали курсы иностранного языка. За два года только в столичной Академии МВД обучение прошли более 300 сотрудников органов внутренних дел.

— Подобные занятия впервые проводились во время подготовки к чемпионату мира по хоккею 2014 года в Минске , — рассказали в академии. — Впоследствии слушатели отмечали, что полученные знания позволили более качественно исполнять свои профессиональные обязанности по обеспечению правопорядка, в том числе при общении с гражданами из других государств. При составлении нынешней программы учтены пожелания сотрудников.

Полный курс обучения был рассчитан на три месяца. За 48 учебных часов со слушателями проработали ситуации, с которыми может столкнуться сотрудник органов внутренних дел, общаясь с гражданами других государств. Ведь стражу порядка, во-первых, нужно уметь представиться, вежливо обратиться, в случае необходимости тактично попросить предъявить документы. А также объяснить правила движения автотранспорта в городе и за его пределами, указать путь до вокзала, аэропорта или объекта спортивной инфраструктуры, опросить пострадавшего, собрать информацию о нарушителе…

Сертификаты о прохождении курсов иностранных языков перед II Европейскими играми получили сотрудники Госавтоинспекции , Департамента по гражданству и миграции, патрульно-постовой службы милиции, ОМОНа, военнослужащих внутренних войск. Не останутся без помощи и гости с нарушениями слуха: в Академии МВД более десяти лет преподаются основы жестового языка.

А еще в ведомственном вузе разработали пятиязычный разговорник с перечнем фраз, необходимых для общения с иностранцами. Он компактен и помещается в карман куртки сотрудника правоохранительных органов.

Белорусские юристы также решили не оставаться в стороне от главного европейского спортивного форума года. Республиканская коллегия адвокатов объявила о готовности оказать в дни проведения Европейских игр юридическую помощь иностранцам, в том числе на языке доверителя.

— Многие белорусские адвокаты имеют опыт работы в различных международных организациях, — объяснила актуальность услуги пресс-секретарь коллегии адвокатов Ирина Реут. — Специалисты юридических консультаций готовы помочь гражданам, говорящим, в частности, на английском, немецком, французском, итальянском, испанском и польском языках. Информация с контактами адвокатов предоставлена в Дирекцию II Европейских игр.

Стремление к всесторонней защите интересов спортсменов и болельщиков вполне понятно и логично: гости страны должны знать, что Беларусь — правовое государство, где готовы оказать поддержку в случае любых правовых проблем. Это еще раз подчеркивает радушие и гостеприимство хозяев Игр.

А ну-ка, девушки!

В дни проведения II Европейских игр безопасность на дорогах Минска вместе с мужчинами обеспечивают девушки-регулировщицы. Они представляют регионы страны и столицу. Все прошли предварительный отбор и дополнительное обучение. Яркая, красивая форма. Строевая выправка и улыбка на лице, отточенные движения жезла с прокруткой вверх, вбок, вправо, влево, с подшагиванием… Своего рода шоу! Водителям нравится: они сигналят, демонстрируют жесты одобрения и даже вслух нахваливают работу красавиц регулировщиц.

Водителям нравится: они сигналят, демонстрируют жесты одобрения, нахваливают работу красавиц регулировщиц. Фото: БЕЛТА

А как в Москве

Вот уже более пяти лет гуляющие в центре Москвы могут встретить туристических полицейских. От обычных они отличаются нарукавной повязкой Tourist Police и отличным знанием английского и других иностранных языков. Туристы знают, что у стражей порядка можно спросить дорогу до метро или Красной площади, не боясь быть непонятым.

Пять лет назад туристических полицейских в российской столице было всего 60, а сегодня их 200. Собственной турполицией за это время обзавелись Санкт-Петербург, Сочи и Казань, а недавно стало известно о создании такого подразделения в Крыму.

Штат туристических полицейских в Москве в последний раз увеличивали в декабре 2017 года — перед чемпионатом мира по футболу. Полицейские работали в усиленном режиме по всему городу, а не только на стандартных маршрутах. Вспоминают, что пришлось столкнуться с полным набором стереотипов о России: их нередко спрашивали, стоит ли бояться медведей и где купить балалайку…

У московских туристических полицейских, как правило, высшее образование и свободное владение английским языком. Фото: Михаил Синицын / РГ Корреспонденты «СОЮЗа» вместе с туристическими полицейскими отправились по маршруту патрулирования в парке «Зарядье» возле Кремля. Зовут патрульных Юлия Беляева и Денис Матюха — у них, как и у большинства турполицейских, высшее образование и свободный английский. Юлия закончила университет МВД и продолжает династию правоохранителей, а вот у Дениса диплом инженера и в ряды стражей правопорядка его привела случайно увиденная вакансия. В турполицию, кстати, чаще всего набирают людей со стороны и один из главных критериев — разговорный английский. Чтобы подтвердить уровень владения иностранным, нужно сдать экзамен и на протяжении всей службы тренироваться на специальных занятиях — их проводят каждую неделю.

Буквально на третью минуту «прогулки» к нам подошел турист из Азии и на ломаном английском спросил, как пройти на Красную площадь. Услышав, что идти всего 300 метров, очень обрадовался и долго благодарил. Спустя некоторое время к сотрудникам обратилась девушка-китаянка — она потеряла свой экскурсионный автобус. Гид по телефону пытается объяснить ей, как найти дорогу, но тщетно. Денис берет у девушки телефон, слушает гида и определяет, где искать потерянный автобус — туристка благополучно убегает в нужном направлении.

— Туристы подходят очень часто, примерно 20 процентов из них иностранцы, — рассказывает «СОЮЗу» Юлия Беляева. — Вопросы самые разные — спрашивают, как пройти к ближайшей станции метро или добраться к какой-то достопримечательности — от парка Царицыно до Новодевичьего монастыря. Иногда английского туристы не знают, но мы все равно справляемся — пользуемся электронными переводчиками, жестами, подключаем фантазию…

При этом туристические полицейские в первую очередь остаются обычными патрульными — они следят за правопорядком. Иногда им приходится побегать за воришкой или отыскать родителей потерявшегося в толпе ребенка. А еще туристы вполне могут подойти с просьбой сделать совместную фотографию — полицейские никогда не отказывают.

Александр Мелешенко, meleshenko@rg.ru