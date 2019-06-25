Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минпромторг прокомментировал бешеные траты чиновников 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Минпромторг ответил на заявление о тратах главы министерства Дениса Мантурова на роскошные люксы в командировках. Согласно ответу на запрос «Газеты.Ru», Счетная палата РФ проверяла командировочные расходы ведомства.
По данным Минпромторга, средства, потраченные на командировочные расходы, согласовываются при формировании проекта федерального бюджета. Командировки сотрудников центрального аппарата министерства согласовываются кабмином при командировании министра, и министром при командировании заместителей министра и помощников.
Ранее в докладе «Трансперенси интернешнл Россия» сообщалось, что Денис Мантуров останавливается в отелях люксового класса. Так, например, он провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 млн руб. за ночь.
Газета.Ru: последние новости
На Европейских играх в Минске произошел еще один демарш Сбежавшего с детьми россиянина оставили на свободе Отец устроившего перестрелку у резиденции Кадырова поблагодарил силовиков за убийство сына
Другое , Денис Мантуров , Минпромторг , Счетная палата , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам215
Трамп пообещал Ирану уничтожение45
Зеленский создал офис президента54
В окружении полковника-миллиардера нашлись богачи22
МВД объяснило, почему отпустили отравителя с газировкой5
Видео
03:26
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
В мире Политика
00:19
Медсестра избила ребенка и привязала к кровати
Общество
05:08
Зеленский создал офис президента
В мире Украина
08:06
Победа: Кремль оценил резолюцию ПАСЕ
Политика
04:56
Украина отозвала посла при Совете Европы
В мире Украина
01:15
НАТО поставило ультиматум России
Оружие В мире
02:41
Раскрыт размер первой зарплаты Зеленского-президента
В мире Украина
00:27
100 человек: Массовое отравление иностранцев в Подмосковье
Происшествия
00:51
МФЦ заплатит 300 тысяч незаконно уволенному драчуну
Происшествия
03:57
Не выпустят? Когда опустится «железный занавес»
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение