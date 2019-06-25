Минпромторг прокомментировал бешеные траты чиновников

По данным Минпромторга, средства, потраченные на командировочные расходы, согласовываются при формировании проекта федерального бюджета. Командировки сотрудников центрального аппарата министерства согласовываются кабмином при командировании министра, и министром при командировании заместителей министра и помощников.

Ранее в докладе «Трансперенси интернешнл Россия» сообщалось, что Денис Мантуров останавливается в отелях люксового класса. Так, например, он провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 млн руб. за ночь.