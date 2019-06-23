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Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны продолжать приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
«Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то, что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, «большие скопления людей в Тбилиси», — написала Захарова в Facebook.
Дипломат считает очевидным, что заявление «было подготовлено уже с использованием калькулятора».
Ранее Зурабишвили заявила, что туристы должны продолжать приезжать, так как любят Грузию.
Она также отметила, что задача политиков — решать проблемы, лежащие в основе произошедшего.
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Другое , Саломе Зурабишвили , Мария Захарова , МИД , Грузия
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