Теодор Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета 

Директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов заявил, что художественный руководитель культурного дома Теодор Курентзис покидает свою должность.
Действительно, Теодор Курентзис уходит с поста худрука. Мне очень жаль, что это произошло, но я одновременно уважаю позицию Теодора, — цитирует его слова URA.RU.
Борисов подчеркнул, что в театре и дальше будут поддерживать традиции, которые заложил бывший руководитель, а также держать намеченный им курс.
Он добавил, что Курентзис не прощается со зрителем, а просто уходит с должности. Театрал продолжит радовать зрителей симфоническими программами и постановками.
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