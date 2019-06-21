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Теодор Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета 

News.ru + ещё 18 3 часа назад
Фото: News.ru
Директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов заявил, что художественный руководитель культурного дома Теодор Курентзис покидает свою должность.
Действительно, Теодор Курентзис уходит с поста худрука. Мне очень жаль, что это произошло, но я одновременно уважаю позицию Теодора, — цитирует его слова URA.RU.
Борисов подчеркнул, что в театре и дальше будут поддерживать традиции, которые заложил бывший руководитель, а также держать намеченный им курс.
Он добавил, что Курентзис не прощается со зрителем, а просто уходит с должности. Театрал продолжит радовать зрителей симфоническими программами и постановками.
Ранее News.ru писал о том, что внучка знаменитого артиста Чарли Чаплина актриса Аурелия Тьерре высоко оценила российскую публику, назвав её лучшей за всю свою карьеру. Тьерре приехала в Москву на Чеховский фестиваль — представить спектакль «Колокольчики и заклинания».
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Другое , Андрей Борисов , Чарли Чаплин , Теодор Курентзис , РИА Ura.ru
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