Теодор Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Действительно, Теодор Курентзис уходит с поста худрука. Мне очень жаль, что это произошло, но я одновременно уважаю позицию Теодора, — цитирует его слова URA.RU.

Борисов подчеркнул, что в театре и дальше будут поддерживать традиции, которые заложил бывший руководитель, а также держать намеченный им курс.

Он добавил, что Курентзис не прощается со зрителем, а просто уходит с должности. Театрал продолжит радовать зрителей симфоническими программами и постановками.