Цукерберг зарегистрируется в «Одноклассниках»

Основатель и генеральный директор Zuckerberg Media, сестра основателя Facebook Рэнди Цукерберг приедет в Россию Санкт-Петербург , чтобы выступить на образовательном форуме Synergy Global Forum.

В рамках события организаторы предложат Рэнди зарегистрироваться в социальной сети «Одноклассники», чтобы она смогла увидеть функционал одного из самых популярных отечественных ресурсов.

Рэнди Цукерберг — предприниматель, инвестор и автор бестселлеров. Она является основателем и генеральным директором корпорации Zuckerberg Media, которая занимается разработкой технологий, созданием контента и организацией прямых трансляций мероприятий.

«Ключевая идея социальных сетей — это объединение людей со всего земного шара в одно глобальное сообщество. Поэтому я еду в Россию на Synergy Global Forum, чтобы поделиться с российскими предпринимателями ключами от дверей, за которыми хранится информация о достижении высоких результатов. Мы поговорим о том, благодаря чему Facebook занимает лидирующие позиции и о том, как ставить перед собой глобальные цели и каким образом их добиваться», — комментирует свой приезд Рэнди.

«Рэнди Цукерберг — не просто сестра легендарного основателя Facebook, но еще и бизнесвумен. Рэнди одной из первых удалось увидеть потенциал в старт-апе, который стал в последствии самой крупной социальной сетью мира. Она стояла у истоков основания Facebook и долгое время помогала своему брату Марку в разработке и продвижении платформы. Одного этого факта было бы достаточно, чтобы Рэнди считалась ярким и важным игроком цифрового рынка, но бизнесвумен не остановилась на достигнутом и основала собственную медиа-корпорацию. Мы надеемся, что ее пример вдохновит наших предпринимателей на то, чтобы освоить законы стремительной цифровизации мира», — комментирует «Ридусу» Вадим Лобов , президент корпорации «Синергия».

Ежегодное событие пройдет 4 октября на «Газпром Арене», где соберется впечатляющее количество участников: 50 тысяч человек со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Хедлайнером форума станет знаменитый голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер , на одной сцене с ним выступят строительный магнат Грант Кардон, миллиардер и совладелец «Технониколь» Игорь Рыбаков и другие известные спикеры.

На форуме одновременно будут работать пять сцен — основная и четыре параллельных, — на которых более 200 спикеров выступят с историями своего успеха и практическими советами о том, как ставить и достигать масштабные цели в жизни и в бизнесе. «Большая цель достижима» — такой слоган организаторы выбрали для события в этом году.

Synergy Global Forum будет проводиться уже в пятый раз. Предыдущие разы форум собирал участников в Москве, в СК «Олимпийский»: послушать звездных спикеров приходили более 25 тысяч зрителей. В 2019 году организатор форума — Школа Бизнеса «Синергия» принял решение о проведении мероприятия в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в связи с тем, что «Олимпийский» закрылся на реконструкцию.

Synergy Global Forum станет первым образовательным форумом, который соберет своих участников под крышей «Газпром Арены».

Программа мероприятия размещена на сайте форума.