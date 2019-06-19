«Чтоб ты сдох, мразь!» Шепелев атаковали после эфира Малахова о Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев подвергся травле в день годовщины смерти певицы Жанны Фриске , скончавшейся 15 июня 2015 года. По словам бывшего возлюбленного артистки, волна критики и проклятий обрушилась на него после интервью ее сестры Натальи, в котором она рассказала о его ненависти к их семье.

«Впечатлительные люди насмотрелись телевизора, теперь пишут злые комментарии», — подписал видеобращение в инстаграме Шепелев.

Он также отметил, что среди тех, кто оставляет негативные комментарии под его фотографиями, часто оказываются «любящие мамочки двух чудных детишек».

«Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа «гори в аду, гнида», «чтоб ты сдох, мразь». А в их профиле, если заглянуть, написано «любящая мамочка двух чудных детишек» и фоточки котиков, пирогов и цветочков. «Конченый ублюдок». Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка!» — возмутился телеведущий.

В заключение Шепелев обратился к подписчикам с просьбой не писать ему «плохое», так как он не отвечает на комментарии.

«И поверьте, у меня есть право не говорить о личном. Спасибо тем, кто не потерял здравый смысл, и простите меня за такую мусорку на странице. Пойду приберусь», — добавил он.

Несмотря на сделанное заявление, некоторые продолжили критиковать Шепелева за то, что он не дает близким Фриске видеться с сыном Платоном.

«Великий Дмитрий, будьте проще. Вы — не король, спуститесь на землю уже», «Дима, очень жаль, что вы, грамотный человек, коим себя считаете, не идете на компромисс с родителями Жанны, не жалеете ни доброе имя умершей, ни вашего совместного, хоть и не в браке зачатого ребенка. Здесь ваша гордыня и эгоизм, полностью затмили ваши мозги!», «Совсем не думаете о ребенке, лишаете его детства решаете за него за его судьбу», — посетовали комментаторы.

В то же время многие пользователи соцсети поддержали телеведущего и посоветовали не обращать внимания на выходки семьи певицы.

«Думаю, что Жанна выбрала хорошего человека и ни мне, ни вам не нужно его судить», «Сил вам и терпения. Не каждый выдержит вот такую трагедию и все то, что на вас обрушилось», «Вы молодец! И вдвойне молодец, что не обращаете внимание на эту всю [чушь]. Всегда были, есть и будут такие „мамы в декрете“, которым заняться нечем, кроме соцсетей», — написали подписчики.

В четвертую годовщину смерти Жанны Фриске сестра покойной певицы Наталья рассказала, что однажды Шепелев чуть не довел до сердечного приступа ее отца, когда отказался показать ему Платона.

«На весь двор унизил маму. Тогда я с полными слез глазами обратилась к нему с вопросом, за что же он так ненавидит нас всех. На что он отметил, что мы сами его унижали два года подряд», — вспомнила Фриске в программе «Привет, Андрей !» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1».

Кроме того, она добавила, что не понимает, почему шоумен так сказал, ведь к нему в семье певицы якобы относились очень тепло.

Отец Фриске Владимир, в свою очередь, признался в эфире НТВ, что продолжает скорбеть о покойной дочери. По его словам, семья страдает от продолжающихся судебных разбирательств и скандалов с Шепелевым. Отец исполнительницы подчеркнул, что сделал много ошибок, когда слишком открыто показывал свои эмоции. Фриске также расплакался во время съемок передачи.

Ранее мать покойной певицы Ольга Копылова в эфире программы «Секрет на миллион» вспомнила, что в свое время Шепелев плохо обращался с Фриске и порой унижал. По ее словам, главным недостатком телеведущего является высокомерие, именно оно мешает бывшему гражданскому мужу певицы выстроить нормальные отношения с ее близкими.

Комментируя ситуацию с Платоном, Копылова призналась, что по-прежнему не имеет возможности видеться со своим внуком. Согласно постановлению суда, бабушка и дедушка могут проводить с мальчиком полтора часа в месяц. Однако, по словам матери Фриске, каждый раз им отказывают во встрече по какой-либо причине.

«Мальчик ходит в детский сад, здесь в Москве. Но нашим адвокатам и судебным приставам говорят, что ребенок находится в Белоруссии», — поясняла она.