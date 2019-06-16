В Москве пройдет фестиваль «Режь да клей»

Первый в России международный фестиваль коллажа пройдет с 4 июля по 4 августа в галерее-мастерской ГРАУНД Песчаная. В рамках фестиваля, который станет уникальным событием не только в России, но и в общемировом масштабе, покажут более 250 работ от 58 авторов, пройдут лекции, семинары и мастер-классы от лучших коллажистов страны, а также будет специальная программа с независимым творческим объединением по сохранению наследия Сергея Параджанова Parajanov Art Laboratorium, представители которого прилетят на фестиваль из Еревана

Охват мероприятия составит более 25 тысяч человек — коллажистов, фотографов, иллюстраторов и людей других творческих профессий, интересующихся актуальными видами современного искусства. Организаторы фестиваля подготовили уникальную по масштабам и содержанию просветительскую программу общим объёмом более 160 часов: воркшопы, лекции, интенсивы, круглые столы и дискуссии. Посетители фестиваля получат возможность: ● увидеть лучшие работы современных российских коллажистов; ● покрутить в руках, почувствовать и прочувствовать новые материалы (коллаж — это не только про бумагу); ● прокачать своё безупречное чувство композиции; ● посмотреть, послушать, пообщаться с гуру коллажного искусства; ● узнать о творчестве культового советского режиссера и художника Сергея Параджанова; ● полистать единственный выпуск культового журнала «Мода и метаболизм»; ● прочувствовать атмосферу советского авангарда совместно с культурологическим проектом о 1920-х—1950-х годах «ТОГДА» и сделать иллюстрированный «Словарь советского новояза»; ● заложить капсулу времени с посланием коллажистам будущего. Смешанные техники, снятие отпечатков со всего и вся, режиссура книги, коллажный комикс, ассамбляж, создание печатного и цифрового портфолио — все эти курсы титаническими усилиями удалось уместить всего в месяц фестиваля.