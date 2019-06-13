Если Трамп обрушит доллар, то рубль вообще ждет крах

«Евро и другие валюты девальвированы относительно доллара, что ставит CША в невыгодное положение. Ставка ФРС слишком высока, к ней еще добавили нелепое количественное ужесточение», — написал Трамп в своем «Твиттере», имея в виду сокращение баланса ФРС, в рамках которого американский центробанк два года сжимал долларовую массу и изъял из системы 550 млрд долларов.

Это уже не первая атака Трампа на ФРС — за последний год он успел назвать руководство регулятора «безумцами» и «вредителями». В декабре он даже говорил об увольнении главы ФРС Джерома Пауэлла , которого сам же назначил меньше года назад.

В прошлом году дефицит торгового баланса США достиг колоссальных 621 млрд долл., и за счет более дешевого доллара этот показатель можно было бы несколько снизить. Сейчас индекс доллара DXY, который рос с 2018 года, начал снижаться и находится на минимальных отметках за последние два с лишним месяца.

Кроме того, представители ФРС США в последних выступлениях уже намекали на то, что могут пойти на снижение процентной ставки до конца этого года, что также может привести к ослаблению доллара.

Правда, даже если это произойдет, Европейский центральный банк , который пока проводит консервативную политику, также может предпринять новые шаги по ослаблению евро, что вновь сыграет в пользу укрепления доллара.

Ранее ряд экономистов предположил, что к торговым войнам, которые сейчас охватили мировую экономику, могут добавиться и валютные. Например, Китай начал активно девальвировать юань еще в прошлом году, что очень не понравилось Вашингтону и стало одной из причин обострения отношений.

ЕЦБ, по слухам, тоже готов провести аналогичные монетарные действия, хотя ставки в еврозоне и так находятся преимущественно на отрицательной территории. Он даже может возобновить скупку активов, то есть снова включить печатный станок на полную мощность.

«Фактически мы наблюдаем японизацию Европы», — говорит главный рыночный экономист Mizuho Financial Group Дайсукэ Каракама. В свое время японский ЦБ попал в ловушку нулевых ставок и напечатал полквадриллиона иен в попытке ускорить инфляцию и экономический рост. Теперь нечто похожее может ждать и Европу.

Естественно, россиянам интереснее всего то, как эти валютные войны скажутся на курсе рубля. Теоретически если все крупные игроки начнут ослаблять свои валюты, рубль, как высокодоходный актив, сможет укрепиться.

Проблема в том, что и российским властям сильная нацвалюта не нужна. Низкий курс является своего рода подушкой безопасности на случай всех экономических шоков от санкций до падения цен на нефть, ведь чем слабее «деревянный», тем выше доходы в рублях от экспорта, в частности, продажи углеводородов.

Поэтому и ждать укрепления рубля до 50-55 не стоит. Если даже курс доллара упадет, рубль, вероятнее всего, последует за ним.

— Подавляющее большинство американских президентов не высказывались по поводу национальной валюты или политики ФРС, для них это своеобразное табу, — комментирует аналитик группы компаний «Финам» Сергей Дроздов . — Но Дональд Трамп — человек одиозный, поэтому требует, чтобы регулятор снизил процентную ставку и продолжает давить на него. Руководители ФРС на прошлом заседании уже намекнули на то, что ключевая процентная ставка, возможно, будет снижаться.

Но для этого мы должны увидеть сильное снижение американских биржевых индикаторов по аналогии с декабрем 2018 года. Сейчас между США и Европой будет идти борьба за ослабление своих валют. ЕЦБ тоже объявил, что может снижать ключевую процентную ставку, несмотря на то, что она и так уже отрицательная и на 40 базисных пунктов ниже нулевой отметки.

«СП»: — Как снижение курса доллара повлияет на рубль?

— Если доллар будет снижаться на глобальных рынках, на мой взгляд, это не сильно повлияет на курс рубля, потому что у нас своя политика и свои валютные стратегии. Сильный рубль нашему государству не нужен. И Максим Орешкин , и Антон Силуанов говорили об этом еще в прошлом году.

«СП»: — А что именно подразумевается под сильным рублем?

— Сильный рубль, по их мнению, это 50-55 за доллар. Они утверждают, что такой курс навредит российской экономике. На мой взгляд, это экономике не навредит. Напротив, это подняло бы благосостояние граждан, стимулировало бы внутренний спрос и компании на внутреннем рынке.

Но правительство работать не хочет. Их устраивает нынешняя схема — сидеть на нефтяной игле и все проблемы решать за счет ослабления курса рубля. Экспортеры и нефтегазовое лобби тоже выступают за такое развитие событий, а они у нас достаточно сильны.

«СП»: — Как именно может быть снижен курс рубля?

— Во-первых, это бюджетное правило, в результате которого все нефтегазовые доходы свыше 40 долларов за баррель отправляются в ФНБ. Во-вторых, хотя власти отрицают, что рубль управляется, мы видим, что когда он идет на укрепление, как было в конце апреля, когда наша валюта на неплохой внешней конъюнктуре поднялась до 64,40, укрепиться сильнее ей просто не дают.

Российская валюта всегда торгуется определенных коридорах. Причем есть определенная нижняя граница, например, 63 рубля за доллар, а вот верхняя планка на ослабление отсутствует.

Когда против нас впервые ввели серьезные санкции, правительство поправило бюджет, девальвировав рубль. За четыре года к этой схеме все привыкли, она позволяет ничего особо не делать. Вряд ли власти от нее откажутся в обозримом будущем. Единственная проблема в том, что нужно поддерживать инфляцию на низком уровне, но пока это нашему регулятору удается.

Аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков считает, что искусственное занижение курса рубля приведет к дальнейшему падению благосостояния населения.

— В последнее время в глобальных финансах происходят тектонические сдвиги. Доллар постепенно теряет свой статус единственной резервной валюты в мире. Часть резервов центральных банков разных стран уже хранится в евро, юанях. Безусловная роль доллара отходит на второй план, поэтому США уже не могут поддерживать свой платежный дефицит только за счет экспорта капитала. Им нужно что-то исправлять в области торговли. Поэтому мы и наблюдаем сейчас торговые войны, в частности, с главным конкурентом США — Китаем.

В торговой войне всегда используется такой инструмент, как курс национальной валюты. Самым ярким примером этого является Япония, которая с 90-х годов и до сих пор применяет валютные интервенции. Власти США тоже все время настаивают на девальвации доллара.

Но ФРС США является независимой и не обязана слушать распоряжения Конгресса или президента. У Федрезерва есть две главные задачи — обеспечение нормальной инфляции и занятости. Для этого они проводят определенную политику, как в области ставок, так и в области количественного смягчения.

Трамп может сколько угодно заявлять, что ослабление доллара необходимо. Но позиции доллара определяются не его заявлениями, а спросом и предложением доллара на глобальном рынке. Сегодня доходность по доллару не так блестяща, как еще полгода назад, но даже на уровне двух с лишним процентов она выше, чем в евро, йенах и фунтах, а это основные центры эмиссии денег в мире. Есть спрос на доллар, есть спрос на государственные облигации США, поэтому курс доллара выглядит столь сильным.

«СП»: — То есть сейчас ФРС не будет радикально снижать курс доллара?

— Для того чтобы снизить курс доллара, нужны какие-то серьезные решения. Например, уронить процентную ставку. Но тогда ФРС начнет испытывать трудности с инфляцией в американской экономике. Целевой показатель инфляции — 2-2,5%, и сейчас она находится примерно на этом уровне. Если процентная ставка будет сильно снижена, есть опасность разгона роста цен. Что такое гиперинфляция в Америке мы наблюдали, например, в 70-е годы, когда она составляла около 13% в год, даже хуже, чем в России.

Еще один вариант — если ФРС объявит о количественном смягчении, грубо говоря, напечатает доллары. Тогда у Федрезерва появятся деньги на покупку облигаций, ставки по ним начнут снижаться, стоимость кредитных ресурсов упадет. Но это тоже приведет к инфляции и к очередному финансовому кризису.

Просто опустить курс доллара — довольно сложная задача, и одними заявлениями тут не отделаешься. Должна быть выработана определенная политика совместно с ФРС. Но это может быть расценено, как не очень хорошая мера. Доллар является резервной валютой. Если возникнет угроза его девальвации, он может еще больше потерять свой статус в мире, и восстановить его будет очень сложно.

«СП»: — Как снижение курса доллара скажется на рубле?

— Рубль относится к рискованным активам, хотя и высокодоходным. Это позволяет рублю пользоваться моментами, когда наступает слабость доллара. Мировые центральные банки отвечают за валюты фондирования. Если доходность по доллару снижается, капитал начинает искать активы, которые могут принести большую прибыль. Рубль, у которого доходность ярко положительная, в отличие от йены или евро, будет вызывать интерес у глобального капитала за счет того, что тот же рынок облигаций предлагает доходность в 7-7,5%.

«СП»: — Но высокий курс рубля не выгоден правительству. Будет ли он искусственно занижаться?

— Инструмент манипулирования курсом может быть полезен на каких-то исторических этапах. Но если прибегать к нему постоянно, это значит, что финансовые власти будут наносить урон по доходам населения. Ослабление рубля приводит к удешевлению российских товаров на экспорт и удорожанию импорта. А это приводит к сокращению потребления не только импортных, но и отечественных товаров, потому что у населения становится меньше денег.

Даже минимальная часть импорта присутствует в любом товаре и продукте — либо в качестве оборудования, либо ориентировки на мировые цены. Если на мировом рынке пшеница стоит определенную сумму, вряд ли российские производители захотят продавать ее намного дешевле на внутреннем рынке. Такие факты, как продажа еду в рассрочку в магазинах «Перекресток», говорят о том, что даже розничные сети испытывают трудности со спросом.

Лучше всего бизнес и экономика работают тогда, когда курс стабильный и предсказуемый, потому что это позволяет планировать как кредитную политику, так и стратегию развития.