«Не будешь водить людей — тебя закрою»

В Пресненском суде Москвы прошло первое заседание по делу Ильдара Ибрагимова. News.ru рассказывал историю о том, как приезжего мужчину угостили на вокзале неизвестным веществом, а затем предложили это вещество купить. Все это обернулось уголовным делом. По мнению защиты обвиняемого, он мог стать жертвой системы, выстроенной полицейскими для ловли наркоманов на приманку. При этом их собственные действия, возможно, тянут на куда более весомый уголовный состав.

Тут столько журналистов собралось, уж не по нашему ли они делу? — интересуется Ильдар.

Здание суда действительно переполнено — оглашают приговор полковнику-миллиардеру Дмитрию Захарченко . Понятно, что простой инженер-топограф из Татарстана интересует общественность куда меньше, чем проворовавшийся силовик или, например, опальный журналист известного издания. А статья у Ильдара такая же, как у Ивана Голунова (корреспондент «Медузы», задержанный по обвинению в распространении наркотиков — News.ru) — 228 — и дело также походит на провокацию.

Как сообщал News.ru, Ильдара задержали на Старом Арбате в апреле 2018 года. За пару часов до этого молодой человек познакомился с неизвестными ребятами на Казанском вокзале, в процессе знакомства выпили спиртного, после чего переместились в автомобиль. Охмелевшему Ильдару предложили «взбодриться» и угостили неизвестным порошком, который оказался амфетамином. Как он сам утверждает, он не знал, что это за вещество и не подумал, что оно может быть запрещённым. После приезжему предложили купить ещё чудо-порошка, последний согласился и отдал новым приятелям 2 тысячи рублей. Затем компания отправилась на Новый Арбат, возле памятника Пушкину и Гончаровой один из товарищей велел Ильдару забрать спичечный коробок, который лежал за монументом. Мужчина лишь на несколько метров успел отдалиться от скульптуры, как почувствовал удар по ногам, упал и был закован в наручники. Похоже, что участковый района Арбат Константин Данилочкин без личного досмотра и понятых определил наличие у Ильдара запрещённых веществ. Тем не менее, в рапорте он указал, что увидел подозрительного человека, представился, проверил документы, а потом в присутствии понятых досмотрел Ибрагимова, в результате чего и обнаружил у последнего наркотики.

Участковый Данилочкин сейчас в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий и сбыте наркотических средств. Дружелюбные парни с вокзала — Аслантохов и Стебловский — проходят свидетелями. Олег Стебловский, как следует из его показаний, находился у Данилочкина под административным надзором, и под угрозой тюремного заключения был вынужден исполнять приказы оперативника.

News.ru поинтересовался у адвоката мотивами такого поведения участкового и его «подопечных». По мнению защитника, сотрудник полиции, скорее всего, сам положил закладку и просто ждал. Причиной может быть так называемая палочная система — план по раскрываемости преступлений.

Ибрагимов прошёл независимую экспертизу на полиграфе, которая подтвердила его слова. Защита планирует приобщить её к материалам дела в дальнейшем, сегодня же адвокат заявила ряд ходатайств о вызове свидетелей.

Было заявлено ходатайство о вызове в качестве свидетелей понятых, которые присутствовали в ходе личного досмотра моего подзащитного, а также оперативных сотрудников, которые задерживали Ибрагимова, составляли рапорт, заявление. В частности, это бывший участковый Данилочкин, которого этапируют из следственного изолятора, и оперативный сотрудник Фролов, который на данный момент уже уволился, а также Аслантохов и Стебловский — лица, которые познакомились с Ибрагимовым на вокзале и повезли его на Арбат, — рассказывает Анна Белоногова , адвокат Ильдара Ибрагимова.

Встреча со «старыми друзьями» предстоит Ильдару 25 июня — суд отказал лишь в допросе бывшего опера Фролова, остальные вызваны на предстоящее заседание в качестве свидетелей.