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Правозащитника Оюба Титиева освободили по УДО 

News.ru + ещё 34 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Шалинский городской суд Чечни освободил по УДО главу чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюба Титиева. Гражданина осудили на четыре года за хранение наркотических средств в крупном размере.
Выездное заседание инстанции прошло в колонии-поселении в Аргуне, где правозащитник отбывает наказание, передаёт ТАСС.
Титиева задержали в январе 2018 года. В автомобиле общественника нашли наркотики. Было возбуждено уголовное дело. Он настаивал на том, что запрещённые вещества ему подбросили.
Ранее News.ru сообщал, что бывший заместитель руководителя Следственного комитета по Москве Денис Никандров покинул исправительную колонию в Нижнем Тагиле по УДО.
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Другое , Денис Никандров , Мемориал , СКР , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Чеченская Республика
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