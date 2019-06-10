Правозащитника Оюба Титиева освободили по УДО

Шалинский городской суд Чечни освободил по УДО главу чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюба Титиева. Гражданина осудили на четыре года за хранение наркотических средств в крупном размере.

Выездное заседание инстанции прошло в колонии-поселении в Аргуне, где правозащитник отбывает наказание, передаёт ТАСС.

Титиева задержали в январе 2018 года. В автомобиле общественника нашли наркотики. Было возбуждено уголовное дело. Он настаивал на том, что запрещённые вещества ему подбросили.