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Раненная при стрельбе в Уфе женщина находится в крайне тяжелом состоянии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Женщина, пострадавшая при стрельбе у автовокзала Уфы, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова.
Ранее башкирская полиция сообщила, что в районе уфимского автовокзала "Южный", 25-летний житель Уфимского района выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку "Лады Приоры". В результате 25-летний водитель погиб на месте происшествия, 24-летняя пассажирка с ранением госпитализирована. Ведомство отмечало, что конфликт произошел на бытовой почве.
"Женщина госпитализирована, она находится в крайне тяжелом состоянии ", — сказала Кускарбекова.
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Другое , Светлана Кускарбекова , Минздрав РФ , РИА Новости , Башкортостан , Уфа
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