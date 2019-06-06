Сержант ценой жизни спас неопытного солдата от гибели

В военном лагере в Таиланде старший сержант погиб от взрыва гранаты, спасая неопытного военнослужащего. Об этом сообщает местная газета The Nation.

32-летний Сомчай Танабат (Somchai Thanabat) скончался во вторник утром, 4 июня, во время боевых учений. Солдат по имени Канокпол (Kanokpol) сорвал чеку с гранаты, растерялся и не смог правильно бросить боеприпас. Взрыв произошел через пять секунд.

Танабат закрыл солдата своим телом и погиб на месте. Канокпол лишился предплечья.

«Он был дружелюбным и приятным человеком, его любили друзья и жители деревни. Он часто навещал родственников и приходил на помощь окружающим, — рассказывает его 33-летний друг детства Наран Даенгсакол (Naran Daengsakol). — Он мечтал стать офицером. Он погиб как настоящий герой: будучи ответственным инструктором, спасал своего ученика во время опасной тренировки».

Часть, в которой служил Танабат, обещала взять на себя расходы на похороны, а также на лечение Канокпола. Военные изучают детали произошедшего и усиливают меры безопасности.

Ранее в июне сообщалось, что в американском штате Айова мужчина погиб, спасая пятилетнюю дочь от собаки. Полицейские прибыли на место и застрелили пса, поскольку животное не отпускало свою жертву. Американец умер от сердечного приступа.