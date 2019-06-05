Садальский присоединился к критике программы «Познер» с участием Галкина

больше по теме «Попрошу прощения у Бога»: Максим Галкин заговорил о смертиИзвестный юморист стал гостем программы «Познер». На своей странице в социальной сети Instagram артист опубликовал отрывок из журналистской заметки, заметив, мол, жаль, конечно, но лучше горькая правда. В публикации высказывается мнение о том, что Владимир Познер перестал походить на самого себя. Мол, программа была столько унылой, что ее бессменного ведущего могут отправить на пенсию. Досталось и известному юмористу, которого называют самовлюбленным и горделивым. Сам же выпуск программы оценивается, как провальный.

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Кстати, из поста Садальского не ясно, смотрел ли он сам передачу или доверяет мнению журналистов, утверждающих, что зрители выходу программы не обрадовались и критикуют разочаровавшего их Владимира Познера.

Между тем, поклонники Максима Галкина остались в восторге от просмотра ток-шоу. Своими впечатлениями они поделились в Instagram.

больше по теме Максим Галкин хотел бы сделать пародию на патриарха КириллаОб этом артист рассказал в программе «Познер». «Вы удивительно умны, обаятельны, прямы в своих высказываниях! Даже Познер иногда был смущён от Вашей прямоты, и пытался смягчить углы, но Вы были настолько свободны, чисты в своих ответах, откровенны!»— пишет одна из поклонниц юмориста и телеведущего.

больше по теме Максим Галкин рассказал о случае, после которого его не зовут в жюри КВНЕдинственный раз, когда юморист посещал Клуб веселых и находчивых, произошел почти 20 лет назад. Напомним, в очередном выпуске программы ведущий и его звездный гость поговорили на темы политики и цензуры, отношения Галкина к наградам и званиям и карьере.

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