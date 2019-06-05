Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Садальский присоединился к критике программы «Познер» с участием Галкина 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актер Станислав Садальский сегодня больше известный интернет-общественности как активный комментатор всего происходящего в Сети и офф-лайне, присоединился к критическим высказываниям некоторых СМИ в адрес Владимира Познера и артиста Максима Галкина, ставшего очередным гостем в студии легендарного телеведущего.
больше по теме «Попрошу прощения у Бога»: Максим Галкин заговорил о смертиИзвестный юморист стал гостем программы «Познер». На своей странице в социальной сети Instagram артист опубликовал отрывок из журналистской заметки, заметив, мол, жаль, конечно, но лучше горькая правда. В публикации высказывается мнение о том, что Владимир Познер перестал походить на самого себя. Мол, программа была столько унылой, что ее бессменного ведущего могут отправить на пенсию. Досталось и известному юмористу, которого называют самовлюбленным и горделивым. Сам же выпуск программы оценивается, как провальный.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-2059072595023975549_1388856875"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Кстати, из поста Садальского не ясно, смотрел ли он сам передачу или доверяет мнению журналистов, утверждающих, что зрители выходу программы не обрадовались и критикуют разочаровавшего их Владимира Познера.
Между тем, поклонники Максима Галкина остались в восторге от просмотра ток-шоу. Своими впечатлениями они поделились в Instagram.
больше по теме Максим Галкин хотел бы сделать пародию на патриарха КириллаОб этом артист рассказал в программе «Познер». «Вы удивительно умны, обаятельны, прямы в своих высказываниях! Даже Познер иногда был смущён от Вашей прямоты, и пытался смягчить углы, но Вы были настолько свободны, чисты в своих ответах, откровенны!»— пишет одна из поклонниц юмориста и телеведущего.
больше по теме Максим Галкин рассказал о случае, после которого его не зовут в жюри КВНЕдинственный раз, когда юморист посещал Клуб веселых и находчивых, произошел почти 20 лет назад. Напомним, в очередном выпуске программы ведущий и его звездный гость поговорили на темы политики и цензуры, отношения Галкина к наградам и званиям и карьере.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-2058260476510085266_1251794174"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Teleprogramma.pro: последние новости
Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым Татьяна Навка похвасталась восьмикилограммовым уловом Домработница Волочковой привезла любимому балерины сливы и абрикосы из Таджикистана
Комментарии
Другое , Станислав Садальский , Владимир Познер , Максим Галкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Долететь до Берлина не удалось83
Россия построит замену «Мистралям»63
«Остановить Поток»: что Зеленский наговорил в Брюсселе396
«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»24
Орбакайте отреагировала на слухи о доме Пугачевой на Кипре7
Видео
00:38
В Химках голуби терроризируют жильцов дома
Общество
04:17
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров
Украина В мире
01:00
Пока вы не уснули: Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»
В мире
00:41
«Бардак полный»: кто ограбил Роскосмос
Происшествия Статьи
01:18
Батут снес двоих детей в Тольятти
Происшествия
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
03:17
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание
Общество Происшествия
02:19
Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении
Общество Происшествия
04:23
Переговоры с Россией: Зеленский озвучил решение
Украина В мире
09:29
Алсу назвала россиян гиенами после «Голоса»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение