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Четыре министерства получили высший рейтинг открытости органов госвласти 

ТАСС 8 часов назад
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. МВД, Министерство культуры, Минфин и Минэнерго РФ получили наивысшую оценку в разработанном Счетной палатой РФ рейтинге уровня открытости органов государственной власти. Об этом сообщается в экспертном докладе «Открытость государства в России», опубликованном на сайте ведомства.
Как пояснили в Счетной палате, для развития открытости государства требовался универсальный инструмент, который бы позволял измерять степень открытости государственных органов и организаций и фиксировать изменения в ее динамике. «Для решения этой задачи был разработан специализированный рейтинг открытости органов власти», — указывается в докладе.
В основе рейтинга лежит трехмерная модель оценки со следующими категориями: «открытость информации», «открытые данные» и «открытый диалог». В категории «открытость информации» учитывались такие факторы, как доступность информации на сайте, представленность и полнота информации об органе власти, наличие возможности оценить качество и актуальность информации.
В категории «открытые данные» эксперты оценивали наличие публикации данных в машиночитаемых форматах, сопровождение публикаций метаданными, а также содержательность информации и ее пригодность к машинной обработке.
Категория «открытый диалог» предполагала проверку на наличие на официальном сайте формы для электронного обращения, учетных записей в социальных сетях, представленность на портале проектов правовых актов и качество реагирования на запросы.
Результаты оценки
В Счетной палате проанализировали 22 федеральных министерства и 50 федеральных служб, результаты представлены в отдельных таблицах. По каждой категории организация получала оценку А, B или С, где A означает высокую степень открытости, B — среднюю, а C — низкую.
Четыре лидирующих министерства получили максимальную оценку ААА, такую же оценку получили пять федеральных служб: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральная служба судебных приставов, Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральное медико-биологическое агентство и Федеральная таможенная служба.
Как отметили в Счетной палате, наиболее высокие результаты министерства продемонстрировали по направлениям открытости информации и открытости данных: в этих категориях по 13 министерств получили оценку А. Среди федеральных служб 76% ведомств получили высшую оценку по направлению открытости информации, 56% организаций удостоились оценки А в категории открытости данных. При этом и министерства, и федеральные службы получили более низкие баллы по направлению открытости диалога, что может быть объяснено неоднозначностью требований законодательства к условиям реагирования госорганов на запросы, указывается в докладе.
В дальнейшем Счетная палата РФ планирует составлять рейтинг открытости государственных органов ежегодно.
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Комментарии
Другое , Росавиация , Минкультуры , Федеральное медико-биологическое агентство , Счетная палата , Ростехнадзор , МВД , Минэнерго , Минфин , Федеральная таможенная служба , ИТАР-ТАСС , Москва
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