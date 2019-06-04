Кремль будет закрыт для посещения 12 июня

"В связи с проведением государственных мероприятий, посвященных Дню России, Московский Кремль 12 июня 2019 года для посещений будет закрыт, за исключением допуска граждан через Боровицкий проход на экскурсии в Государственную Оружейную палату и на выставку «Алмазный фонд», — говорится в сообщении.

Кроме того, в День России будет закрыт для посещения некрополь у Кремлевской стены, а также не будет осуществляться допуск в мавзолей Владимира Ленина с 7 по 17 июня.